被公開睡相嬲到震！毛舜筠喝令姜濤公開醜態「回禮」

由人氣男團MIRROR成員姜濤及柳應廷（Jer）與毛舜筠主演的英皇電影《阿媽有咗第二個》已衝破3000萬票房，毛毛在其短片平台上載一條拍攝花絮的絕密短片，片段中姜濤自爆第一次拍電影，心情好緊張，第一日開工聽到導演叫埋位，他即說：「哎吔，好驚呀！」阿Jer第一日同毛毛開工就要拍一場嗌交戲，他笑指毛毛戴上眼鏡後個樣好嚴肅：「好似教師，同埋專業人士。」但兩子跟毛姐很快就熟落，毛姐見到Jer：「Hello仔。」Jer即叫：「Hi Mom。」阿Jer又在鏡頭前剃鬚。

片段中姜B跟阿Jer趁未埋位，先你推我推，接住姜B一手攬住Jer，兩人互攬揈晒頭扮咀，笑爆全場，不過最搞笑姜B將毛姐在片場恰眼瞓的相甫上網，激得毛毛大叫：「要插盲佢對眼。」然後起身走去捉佢，見到場的岑珈其即笑鬧：「你幫兇，你冇叫醒我。」岑珈其就話自己唔係，起身幫毛姐手捉住姜B，毛姐作狀用手插他眼，姜B自行拉低口罩，毛姐笑說：「做番個衰樣，反白眼，流口水。」姜B一一照做，完全唔介意在鏡頭前公開自己的崩壞樣，臨尾毛姐笑問他：「如果再有下次點先？」他笑言在社交網再見，毛姐即笑罵他：「你個死仔。」