高田里穂 女神級超人

講開超人，你會諗起嗰位將底褲着喺面嘅Superman？抑或對眼好似鹹蛋嘅Ultraman？作為一位日本寫真迷，小弟第一時間諗起一位女神級美人，佢就係飾演過超人角色嘅高田里穗。

身材高挑

喺日本電視圈有個劇集系列可以話歷久不衰，長做長有，大家估唔估到係乜嘢劇呢？無錯，就係幪面超人系列喇！俗稱拉打嘅幪面超人自1971年首播以嚟，唔止掀起咗特攝英雄浪潮，仲累積咗無數粉絲。好多大朋友之所以咁鍾意呢個劇集系列，除咗因為可以藉此緬懷兒時嘅歡樂，亦同片中嘅女演員太過正有關，就好似山崎真實、淺倉唯，仲有今日為大家介紹嘅高田里穗。今年28歲嘅里穗，眉清目秀，氣質清麗脫俗，美艷程度拍得住出名靚女嘅寫真界絕色美人辰已奈都子同杉本有美！身材方面，里穗一樣唔輸蝕，高挑纖巧，凹凸有致，加埋一身嫩白肌膚，真係冇得輸！

再演超人

其實里穗出道已經有好多年，曾經係美少女組合Fortune Cookie嘅成員，之後成為一本雜誌嘅專屬模待兒，仲做埋演員添！近期佢再次喺寫真界活躍起嚟，美貌同身材可以話更勝往昔，好多觀眾都封佢做女神！講番里穗嘅影視之路，可以話係順風順水，尤其喺《幪面超人OOO》中飾演泉比奈一角，更加令佢成功累積唔少觀眾緣，角色仲延續到電影版及其他同系列劇集，令佢嘅曝光率持續增加！喺最近播放嘅新劇《幪面超人BIRTH BIRTH X 誕生秘史》入面，里穗亦有份參與，仲可以睇到佢變身做超人添！