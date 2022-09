談「天」說性　樂而不淫

同人傾偈吹水,文雅啲嘅講法,即係聊天、談天說地,而好多時男女之間嘅情緣就係由此萌生。今日就由個「天」(Sky)講起,同大家分享天下間各種引人入勝嘅話題。

Dirty Sky 快感升天

大家會點樣形容高潮嗰刻嘅美妙感覺?快感升天?抑或爽到飛起?原來美國有句情色俚語叫「Dirty Sky」,就係形容呢種快感,理由係談戀愛嘅感覺令人如置身天空,而喺咁浪漫嘅情況下曳曳,雖然有啲「Dirty」卻令人興奮。另外,有句情色俚語叫「Shaking Your Hand at the Sky」,直譯係同個天握手,大家估唔估佢嘅真正意思呢?其實係暗指男士自娛,諗深一層,又幾有道理喎。

Look to the Sky 野戰之選

荒山野嶺同另一半露營,四下無人加埋迷人夜景,有曳曳嘅衝動實屬人之常情,咁乜嘢體位可以令人最盡興?不妨試吓「Look to the Sky」。玩法有啲複雜,現場要有枱櫈先玩到;首先,男方瞓喺枱上,雙腳踩喺櫈上;跟住女方踎喺枱上,同男伴做出騎乘動作,雙手則向後撐着櫈背。聽起上嚟,呢個體位有一定難度,但性學家話值得一試,一來有效刺激女方嘅G點,二來男女雙方可以喺享受性愛嘅過程中,齊齊仰望夜空,感覺好自由自在喎。

Reena Sky 床技天后

「王」同「后」已經高人一等,前面加個「天」字,地位就更加超然!喺美國四仔史上湧現過唔少天后級脫星,好似身為意大利同墨西哥混血兒嘅Reena Sky,就係好多人眼中嘅「床技天后」。喺2006年投身四仔界嘅佢,入行前係一位脫衣舞孃,憑住超柔軟嘅身體同高難度嘅挑逗動作,喺夜場界有唔錯嘅人氣,於是獲星探招攬,以成人網站Bang Bros嘅作品正式出道。由於Reena Sky擁有36DD-27-35嘅魔鬼身材,加上有能力應付高難度體位,多間著名四仔片廠好似Elegant Angel、Evil Angel同Brazzers都先後搵佢合作,2016年推出嘅《Missing: A Lesbian Crime Story》可以話係佢嘅代表作,片中施展一招金雞獨立體位,令人驚歎,仲喺2017年嘅AVN頒獎禮上獲得最佳性愛演出。

同場加映:巨乳天國

講起天空,唔少人都憧憬上面會有個天國,但原來日本AV界真係有個「天國」,可以滿足一眾好色之士嘅幻想。講緊嘅係日本AV名物「巨乳天國」系列,而由Rocket喺2009年推出嘅《濱崎里緒、佐伯奈奈的巨乳天國》更被資深AV迷視為經典。兩位女優濱崎里緒同佐伯奈奈都有一對令男人流晒口水兼愛不惜手嘅巨乳,前者嘅Size係35G,後者更達到37H。另外,佢哋分屬閨密,所以喺床上演出超合拍。題外話,喺2011年宣布引退嘅濱崎里緒,喺出道5年間,演出超過1,000套AV,產量真係超勁!