【是日通勝】

農曆八月十七

壬寅年 己酉月 戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、入學、栽種

忌：置業、開渠、塞穴

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、20、31、43

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：別讓自己變得自私自利，否則財神會掉頭走。

金牛座：事業運一般，處理人事問題切忌掉以輕心。

雙子座：勿高估自己的辦事能力，越俎代庖易討人厭。

巨蟹座：財運不錯，懂得知足不貪婪，心情會更加靚。

獅子座：爭取好姻緣要靠自己，建議多出席社交活動。

處女座：運勢高踞首位，投資上進取一點，易有斬獲。

天秤座：身處順境時要保持清醒，太好勝易鑽牛角尖。

天蠍座：工作運稍遜，成績跟預期有出入，心情鬱悶。

人馬座：勿只顧工作，多關心家人，有助帶來好心情。

山羊座：財運極好，但謀事要付出努力，勿心存僥倖。

水瓶座：好人有好報，只要有一顆善心，好事自然來！

雙魚座：物質生活無憂，有閒錢不妨拿來幫助別人。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 壓力大

鼠：頭腦靈活，即使碰上棘手問題都能解決。

牛：財運低迷，忌投機取巧，以免血本無歸。

虎：偏財運比較好，毋須為錢銀問題而憂心。

兔：做事衝動，說話不經大腦，易惹事生非。

龍：太過自我，只想出風頭，易令別人反感。

蛇：桃花旺，獲友人牽紅線，可遇到有緣人。

馬：主動跟不同客戶聯繫，易從中獲取商機。

羊：工作上有好建議應提出，易獲大家認可。

猴：貴人助力強，遇到難題亦能夠化險為夷。

雞：人際關係好，處事作風能得到別人讚賞。

狗：是日沖煞，太在意別人眼光，壓力沉重。

豬：跟身邊異性保持距離，避免惹上爛桃花。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

功名富貴若長在，漢水亦應西北流

漢水亦稱漢江，是長江最長支流，流經陝西、湖北兩省。李白詩中不正面說功名富貴不長在，而是借自然現象中的漢水不可能倒流之事實，來對人一生致力追求的名利權勢予以否定。可用來形容功業名望和錢財全是虚幻，如同過眼雲煙。

對應在玄學風水命理上，我們經常講十年河東，十年河西，亦有「富不過三代」的說法，當然也有別論。

人的一生運勢可按八字查證，那怕你也懂得批算布局，最終也不能完全擺脫自身命和運的密碼，因此不要只羨慕別人擁有自己所沒有的，因為還有很多人是連自己擁有的都沒有，知命認命，知足常樂，不要一味妄想和他人攀比，徒增無謂的煩惱。

見到坊間有些人擁有數十億家財，天天想盡辦法借用名人明星媒體刷存在感，雖然能賺取到短暫的滿足和快感，但你會發覺幫他的人只為了賺取名利，背後各有盤算，這也給我們研究玄學的材料，同時也引證人生命運安排。如能修心養性，保持怡然自得的心境，即所謂：心改命改，萬法唯心造。

「他人騎大馬，我獨跨驢子。回顧擔柴漢，心下較些子。」看見別人騎着大馬，我獨自坐在驢子上。回頭看見擔着柴男人，心裏就比較好些。有麝自然香，不必隨風揚。