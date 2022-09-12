牙煙！張家輝中環搵命博跳橋拗柴　陳偉霆急Call醫生

影帝張家輝拍電影瞓身搵命博！久未在港開工的他昨日（11日）於中環拍跳橋戲時發生意外，頓變「滾地葫蘆」！受傷後狀甚痛苦的他依然頂硬上繼續開工，不過追逐戲則要延期拍攝。而拍檔陳偉霆見狀即幫「大佬」預約跌打師傅，相當貼心。

張家輝與陳偉霆（William）近日忙於拍攝新片《爆裂點》，飾演警察的兩人因猜疑而漸生顧忌。昨日他們於中環展開一場追逐角力戰，台前幕後清晨時分已到場集合及準備開工，兩位男主角先完成街頭喪跑的戲份，相當賣力，差點筋疲力盡。及至中午，家輝拍攝從天橋頂一躍而下的場面時，失手跌落預先鋪設好的軟墊上，「拗柴」的他痛到動彈不得！

追逐戲延後拍攝

William等見狀即趨前查看家輝傷勢，不過一面痛苦的家輝示意身邊人不要觸碰自己。劇組及後找來冰塊為他敷患處，成功減輕痛楚。家輝站起身後變「鐵拐李」，行路一拐一拐，不過未有要求停拍，反而主動表示可以繼續。由於昨日是假期很難找醫生，William即向家輝引薦跌打師傅，並親自打電話幫手預約。據知，原本這場追逐戲拍攝長達兩天，但家輝受傷後暫時煞停，要擇日「重賽」。

其實家輝多年來拍戲都相當瞓身，最令人印象深刻是2013年拍攝《激戰》，他因意外弄斷左手尾指，當時靠食止痛藥撐到底，然而至今受傷的尾指仍未能伸直，故昨日的「拗柴」對他來說只是小兒科！談到今次動作場面佔7成，家輝受訪坦言：「最辛苦應該係之前酷熱警告下喺粉嶺嘅墳場拍足兩日打戲，真係好甘，有人中暑添。（係咪過咗最辛苦嘅拍攝階段？）梗係唔係，Ending都未拍，唔敢諗住。」他大讚拍檔William身手好兼捱得，與對方一見如故，經常分享「食經」，笑言要帶「神級咖喱」給William試食，包保對方一試難忘。

陳偉霆變「銀髮族」

至於事前揚言難得與家輝合作、零片酬都肯接拍的William除了將髮色染成「銀skin head」外，更瘦身逾20磅。由於早前拍攝受天氣影響，目前已知煞科日期要延後，他緊接的內地海量工作一再改期作出遷就，相當配合。他表示對《爆》片寄予厚望：「希望呢套戲可以係我嘅事業轉捩點啦！」提到日前他將名下豪宅放盤，William淡然表示：「家姐幫我放嘅，唔知點解咁多人知，其實都冇乜特別。（成功出售？）未。」難得返港的他獲母親、姊姊及外甥等專程探班，不過其面上「傷勢」嚇得一對外甥不敢行近，相當搞笑。下月初，他將與家輝等飛往馬來西亞為《爆》片埋尾，預計逗留當地1個月。

扮兔仔氹細路

William近年長駐在內地發展，但和家人關係依然親密，他曾多次邀請母親到內地，帶對方四處遊玩。今次他難得返港拍戲，當然要跟家人共度中秋。他在社交網上載多張在豪宅和家人玩燈籠的照片，見露台放了多款傳統燈籠作布置，William除了化身攝影師外，又拍下小朋友玩耍的情況。

戴着兔耳頭飾的他肉緊抱着外甥，又齊齊蹲下扮兔仔，他如「孩子王」玩個不亦樂乎。之後他作狀向母親送上「肉嘴」，陳母則搞笑配合搽唇膏。他留言：「一家人在一起，中秋節快樂！」網民紛紛大呼溫馨，讚William家庭觀念重及愛錫小孩，希望他早日成家立室，做子女們心目中的「孩子王」。