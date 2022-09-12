佐治米高邀請5大超模拍MV　仙蒂歌羅馥為何變「雪條」？

英國已故樂壇巨星佐治米高（George Michael）生前執導的最後一部紀錄片《George Michael Freedom Uncut》早前於全球上映，片中有大量有關佐治未曝光過的片段。他的歌曲多人談論之外，其MV亦充滿話題性！他曾兩度邀請國際超模擔任MV主角。

1990年，成功以個人歌手身份打入美國市場的佐治嘗試搞下新意邀請5位歐美當紅的超模娜奧美金寶（Naomi Campbell）、仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）、Linda Evangelista、Tatjana Patitz以及Christy Turlington擔任新歌《Freedom! '90》的MV女主角。並由當時知名MV導演大衛芬查（David Fincher）執導演筒。MV反傳統沒有主唱者出現，只見一眾超模在MV中充插。佐治當時解釋指自己當時決定以後不拍唱片宣傳照以及MV：「我好想永遠不再走上鏡頭前。」據知當時他是受到名攝影師Peter Lindbergh於1990年1月為英版《Vogue》拍攝的封面所啟發，邀請5位超模在其MV中出現。在MV中5位超模輪流「咪嘴」唱出歌曲，由於5位超模都忙爆，要分批到片場拍攝。其中以半裸上陣瞓在浴缸的仙蒂最搶鏡！仙蒂於紀錄片中亦有提及拍攝的情況，她表示當時自己好凍硬着頭皮完成拍攝。

而紀錄片中提到雖然佐治在MV中沒有出現，但拍攝期間都有在場並構思整個MV內容。MV中出現了佐治對上一張大碟《Faith》的3個個人象徵分別就是黑皮褸、點唱機以及結他。而3樣東西在MV中逐一爆炸及燒毀。佐治曾解釋過：「就在Faith巡唱接近尾聲時，我好痛苦，因為我絕對知道自己係同性戀。。。我並唔係突然想『出櫃』。我想以尊嚴嘅方式去做。所以我就諗：『OK，你先要開始解構整個形象。」

由於《Freedom! '90》大受樂迷歡迎，兩年後佐治米高再接再厲找來幾位模特兒在《Too Funky》MV中做主角。其中只有Linda Evangelista留低。她與其他幾位模特兒以奇裝異服行騷，而佐治在MV最後一個鏡頭中出現3秒飾演「導演」。