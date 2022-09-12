韋禮安有星級攝影師打造MV　化「聲」做Oppa

台灣歌手韋禮安日前推出的新專輯《明天再見》，獲公司以國際規格為他打造，由中日韓三位導演合作三首主打歌MV，主打歌《沒有人想念沒離開的人》，請到韓流天團BTS、BLACK PINK御用的南韓當紅時尚攝影大師Less執道，想出以女生視角敍述故事的MV，讓女主角游走在首爾的大街小巷，影像呈現出獨有的時尚感，讓首爾與韋禮安的歌曲連結起來，充滿不同以往的國際氛圍。

MV最大彩蛋是，韋禮安開口說韓文，以「聲」示人，MV一開始用韓文輕聲呼喚女主角，問「你睡了嗎」、「睡得好嗎」，並再尾聲說「記得嗎」，這次他再度運用他最擅長的「空耳」技術，說出了標準的韓文，女主角以甜美嗓音回應「Oppa」，兩人從頭到尾未見面的遠距離「聲戀」，呈現出更強烈的思念意象。

女主角以「女友視角」拍下他的睡姿，讓他出現在手機螢幕中，且女主角在MV中穿着一套橘條紋睡衣，正是韋禮安在歌詞版MV中的造型，呈現出女主角捨不得與他的回憶，一直穿着他的睡衣在想念他，而在這首歌的歌詞版MV裏，韋禮安只穿着白Tee，因為那件睡衣還在女生那裏，讓正式版和歌詞版MV相互呼應。