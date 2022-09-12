節後急救　掌握消滯3式

中秋節吃月餅、湯圓、團圓大餐是常規吧，不過以上都確實是令人食滯的元兇之一，食咗兩日肚脹脹點算？咁就要留意以下小編推介嘅消滯3式，不過說到底，吃甚麼都是要適可而止呀。

【間歇性清淡】

儘管在佳節吃大餐及難消化的食物總是避不了，但亦不至於餐餐吃、時時吃，因此在大餐與大餐之間，可以粥品代替一餐，讓腸胃休息一下。另外，在出現飽滯感時，可先飲用暖水，幫助腸道蠕動，紓緩胃部不適，然後可以散步慢行，或順時針的按摩腹部。

【水果助消化】

酸味及含酵素的水果亦有消滯、助消化的作用，如含鳳梨酵素的菠蘿、木瓜蛋白酶的木瓜、味道甘酸的柚子和楊桃等，不過值得注意的是，當有食滯感覺的時候，切忌馬上進食大量水果，這樣有機會會加劇不適。正確做法是待食物消化後，才進食帶有消滯效用的水果。

【茶飲消滯感】

另外，不同的茶飲亦素有消滯之效，就茶葉而言，可選普洱和綠茶。另外山楂、布渣葉等都是有消滯功效的藥材，可以沖泡飲用。除此之外，向來受女生歡迎的花草茶當中亦有助消化之效，如洛神花、洋甘菊和薄荷等，惟不同的茶飲適合飲用的體質各有不同，飲用前要稍作留意。

【中醫推介茶飲】

布渣葉茶（1人分量）

材料：布渣葉茶5至10克

做法：先用熱水沖洗一次，再以熱水沖泡，待20分鐘即可飲用。

百香果綠茶

材料：百香果果肉1茶匙、綠茶包1至2個、蜂蜜適量

做法：

第一步：把百香果切半，以湯匙取出果肉。

第二步：在茶杯中放入綠茶包，倒入滾水。

第三步：稍涼後放入果肉，最後以蜂蜜調味即可。