新季度女生潮鞋　顯腿長又夢幻可愛

波鞋舒適又時尚，是女生鞋櫃不可缺少的配襯單品。新一季的女生波鞋陸續出爐，無論是可愛動畫圖案、粉嫩色調或顯長腿必備的厚底元素都，都繼續出現在設計上，非常吸睛！所以今次特別搜羅當中幾個大熱品牌的新作，讓女鞋頭都輕鬆挑選心頭好，打造出專屬自己風格的波鞋造型，展現不一樣的穿搭態度。

新厚底設計

厚底設計對不同身高的女生都很友好，能讓嬌小女孩增高，又可以在視覺上將女生的腿部比例拉長。PUMA的Mayze向來是女生的厚底波鞋之選。今次品牌重新設計此人氣鞋款，鞋身由皮革和麖皮物料打造，結合鋸齒形厚底，營造出線條鮮明、層層堆疊的獨特感覺。系列一共推出5款色調，其中全白色調最簡約百搭，不過如果想搶眼一些，可選擇黑白或全黑配色，為一身造型增添亮點。

可愛Hello Kitty

召喚愛Hello Kitty的女生！Sanrio繼上次與Nike推出的可愛Hello Kitty鞋款後，今次與adidas Originals合作打造推adidas Superstar、adidas Forum Low 以及 adidas Astir三款聯名波鞋。首先Superstar的西瓜頭鞋型以全白底色設計，後踭加入波點及半露面的Hello Kitty面部圖案，但講到設計最大亮點，就落在結構獨特的三色鞋帶上（紅 x 白 x 粉紅），加上鞋帶上的串珠裝飾，整體可愛度爆燈。

全新Forum Low則由黑、白、紅與粉紅打造，黑色部分鞋面飾有白色波點，經典Hello Kitty頭部出現在後段鞋面作裝飾，加上紅色綑邉的黑色魔術貼搭帶，視覺上超搶Fo！至於Astir就用上Forum Low同樣配色設計，Hello Kitty字樣替代了鞋舌常規的adidas Trefoil標誌，左右鞋分別配置紅與粉色鞋帶，連同鞋側吊牌裝飾，Kawaii到爆！全系列配備限定設計紙盒，吉蒂迷不妨儲起作收藏！

夢幻天空藍​​

為迎接NIKE AIR FORCE 1面世40周年，品牌特別推出全新的夢幻天空藍配色。​​今次鞋款是以美甲藝術為靈感，特點是側面的Swoosh使用了美甲渲染藝術的設計，呈現出天空之中有雲朵飄浮的感覺。鞋墊部分，有一個手指做了美甲的圖案呼應主題，鞋前側面加上一個​刺繡形狀「一剔」，搭配半透明淺藍色鞋底，令波鞋更有柔和氣質。配件方面，粉藍色的鞋帶上有一個銀飾吊牌。全系列鞋款已在atmos，鞋頭千萬不要錯過！