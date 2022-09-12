爆操女神︱黃榕絕密傳授秘技　教你操出迷人蜜桃臀及均勻長腿

繽FUN星網節目《爆操女神》雲集一眾女神的獨門Keep Fit秘技，播出以來大受歡迎，近年成為健美比賽常客的黃榕，更是在一片Encore聲音下回歸，她於新一輯內再度分享健美心得，如上集傳授完鍛煉纖幼手臂，黃榕於最新一集孖住繽FUN主播阿Wing，教大家操臀腿（臀部及腿），對於經常返朝9晚5兼坐辦公室的女士們，絕對是一個黃金機會，至於能否操出蜜桃臀及均勻長腿，就要看看大家的勤力指數！

第一組動作名為「單腳硬舉」(Single Leg Deadlift)，首先直立站好，雙手分別拿起啞鈴，然後一隻腳企直，另一隻腳向後移，腳尖掂地，臀部向後推，推至一個拉緊位置，同時身體緩緩向下，大約70度左右稍作停留，然後雙臀夾緊腋下慢慢上來。身形瘦削的阿Wing，雖然平日可說零運動，但面對黃榕講述動作要求時，大抵動作不是太複雜，故她也能輕鬆過關。

另一組鍛煉臂腿的動作則是「反式北歐彎舉」(Reverse Nordic)，此乃一個膝頭主導的動作，着重膝關節穩定度，以為前側股四頭肌的練習，首先把雙腳跪地，並取膊頭闊度，雙手伸直或抱在胸前，亦可改為手拿啞鈴，以作增加難度，黃榕則選擇雙手放胸前，先夾實臀部、收緊腹肌及下巴，當準備好以上動作，身體便慢慢向後傾，但整個身體仍然要維持直線，盡量到達一個不能再低的位置，接著運用股四頭肌力量，把身體慢慢推回來。而到阿Wing上場時，大抵腰力欠奉，加上心驚驚，向後傾時需要黃榕出手旁實背部，及後更教她一個簡易版，就是於前方拉實其雙手，阿Wing頓時放鬆，並忍不住笑說:「好似都唔係自己用緊力！」最後火速起身時，因衝力太大差點向黃榕獻吻，黃榕建議做該動作時，需要把每一部分肌肉收緊，否則把身體向後時，很容易撼傷頭，最好當然有個專業教練從旁協助會更加好，並預告下集教大家操腹肌。