折骨Ben聲演反串扮IU　唔覺意惡搞女神變觀音

折骨Ben（趙祥誠）為配合新歌《我在每個宇宙都》天馬行空的歌詞，導演「邀請」很多手遊和動漫角色跟他演出，他指有趣體驗由錄音開始：「過往曲詞完成晒先入錄音室跟住唱，但今次團隊齊集錄音室，一邊錄一邊加入創作，好好玩！例如歌詞中提及『村民』，我之前玩一隻Game裏面有『村民』角色，佢哋只會發出『呀呀呀』聲，於是監製就叫我扮呢啲聲配合呢段歌詞，填詞人在場即興修改歌詞，令到份詞更有趣更好玩，原來錄音可以咁樣錄，對我嚟講係好新嘅體驗。我自問冇呢個才能，即興諗到啱音又啱Feel又押韻嘅詞，佢真係好犀利。」

Ben透露錄音時發揮創意玩反串，笑說：「Demo本身有把女仔聲，錄音時我參考IU和Jay Park合作嘅新歌，試吓唱出嗰種女神feel，點知結果唱咗個『觀音版』！」其實監製早已邀請Ben的師姐黃淑蔓（Feanna）出「口」相助，featuring女聲部分。Ben笑說：「好彩有Feanna幫手唱女聲部分，監製保持神秘，我都係嚟拍MV先至第一次聽，好好聽！唔知將來有冇機會畀大家聽到我唱嘅女聲版，笑死人！」

MV因加入很多有趣的電腦效果，他一口氣換了12套衫穿梭不同宇宙，他說：「我第一次一天之內換咁多衫，就算之前拍廣告或舞台劇都未試過，好好玩，每次換衫都好似入咗嗰個世界演唔同角色。」不過狂換衫未算大挑戰，拍外景遇上突然下大雨，臨時撐着雨傘在街上又跑又跳，鏡頭內外都緊張刺激。