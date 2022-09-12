同環球最後一Job︱李幸倪準備返馬來西亞大休　出年先返香港

歌手Gin Lee（李幸倪）今日（12日）舉行新碟《time & faith》簽唱會，身穿低胸連身裙的她為200名歌迷簽名，排頭兩位均是3，4歲的小Fans，可見其Fans層面超廣。Gin Lee心情靚爆，不時揮手又派心，但原來心情相當複雜，皆因今次簽唱會是和合作8年的環球唱片的告別作。

她表示：「係同唱片公司合作嘅最後一個公開活動，所以好唔捨得啲同事，有次坐車諗諗吓都喊，依然約緊同3、40位同事食飯。」她指完成無綫歌唱節目《聲夢傳奇2》決賽後，就返家鄉馬來西亞正式展開悠長假期，預計明年才返港，連年底及明年頭的音樂頒獎禮也未必出席，但承諾定會返港再重新出發其音樂路。

問到是否秘密結婚？她笑得燦爛說：「似咩？放心，唔係！我一個人飛走，（同男友有問題？）感情冇事，主要係想抖吓，3年冇陪過家人，仲想見吓好似契爺契媽咁親嘅鄰居，我會每日上網一次，以前係秒覆，或3至4日先更新一次社交網啦，畀Fans知我安全。」她又表示想在放假期間寫歌，回港後再計劃新路向，坦言有多間唱片公司傾，亦不排除自組公司。問有甚麼條件能打動她簽約？她說：「想自由度大啲，音樂理念一致，我唔係一言堂，可以有商量。」