陳曉東返港開騷派水槍玩濕身：嗌觀眾射我！

歌手陳曉東作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）訪問，大談返港推出新歌《這種年紀》感受，他說：「今次係同伍仲衡合作，其實之前冇乜點聯絡，但係後尾愈來愈熟，同埋呢首歌佢話係為我度身訂造，諗住我嚟寫。（歌詞裏面提及夕陽、潮退？) 其實我唔介意，不過我覺得好似太多，其實去到某個階段，一定會對某啲事情，睇得更通透，有啲新嘅領悟，所以去到後尾為咗證明我唔介意，所以去錄！」

今次返港陳曉東會舉行個人演唱會，他說：「今次係一個戶外嘅演唱會，到時應該會好熱，一上台就濕晒！（除衫助慶？） 好似唔係太好，乜咁暴露咩？內容方面希望可以度吓同觀眾多啲互動，開Party，可能我會派水槍，等佢哋射我！」

談到近年喜歡電子音樂，他說：「唔好見我成日唱情歌，其實我私下鍾意聽電子音樂，鍾意聽嗰啲聲，因為通常最新潮嘅歌同聲，就係喺電子音樂出現，我有去學過打碟，不過要時間去練習同學混音技巧，有啲即場創作嘅感覺。我成日想將自己輕快嘅舊歌，變做Remix同電子音樂，睇吓有冇機會喺演唱會度Show吓畀大家。」