糕餅烘焙有新意　好味又夠Fun

每日諗食甚麼咩早餐、甚麼茶點之類都係一件頭痛事，小編愛嘗鮮，貪新鮮，注重味道，所以一有新口味推出，都會搶先試！今次就搜羅幾間店出品，其中一間還要是店中店，帶來全新烘焙品，想嘗鮮真係話咁易！

店中店高質麵包

喜歡食西餐及糕點的，對simplyfile絕不陌生，很多粉絲都因為其手工烘焙及歐陸滋味而成為捧場客，作為品牌第一間店的九龍塘店，最前為慶祝品牌踏入15周年，特意於店內開設首家烘焙店「WE MAKE BREAD」，延續烘焙經典。烘焙店用上日本或法國麵粉，不以半製成品加工，由混和麵糰開始所有工序都在店內進行，未踏入鋪，空氣中已洋溢住陣陣麵包香氣。每朝8時就有各款新鮮出爐的歐陸歐包，伴一杯香濃咖啡，即時為一天注入能量。此外，還有多款烘焙新品及經典滋味，好似無花果焦糖丹麥酥、丹麥酥（草莓/藍莓）、牛角酥、朱古力牛角酥，以及分店限定的多樂球（原味/朱古力/花生醬）。必試全新推出的無花果焦糖丹麥酥，無花果果肉經烘焙後，淡雅味道突出，加上包面鋪上一層獨製的薄脆焦糖，內餡裹住忌廉芝士及自家製吉士醬，配以一層又一層鬆化酥皮，外脆內軟，口感層次具豐。而作為周年慶驚喜的多樂球，色澤金黃，有原味、朱古力及花生醬口味供選擇，最正是每一款餡料都分量十足，超級飽滿，外層鋪有一層薄薄的砂糖，口感層次豐富，作為茶點可以說一絕！又一城店以全新面貌回歸的同時，亦加入全新菜式，好似雞肉牛肝菌忌廉手製闊條麵、煎帶子意大利黃瓜有機糙米飯，還有經典的車打芝士煙肉牛肉漢堡伴香辣薯條、燒黑鱈魚‧薯蓉‧燒意大利黃瓜‧酸豆橄欖醬等。餐廳更同步推出3款期間限定的simplylife bag，於店內選購麵包滿指定金額即可換購，攜袋於各分店選購烘焙品更享折扣優惠，以鼓勵粉絲減塑，支持環保呢！

繽紛雪糕蛋糕

喜歡食雪糕的總食過人氣雪糕品牌Häagen-Dazs的出品，品牌最近就與迪士尼合作，推出4款以「Happy To Gather」為主題的雪糕蛋糕，以不同經典角色為主角，包括「米奇營火派對」、「米奇的小旅行」、「米妮與好友」以及「唐老鴨的水上派對」（需2天前預訂）。每款蛋糕都採用了繽紛色調，充滿夏日氛圍的裝飾作點綴，蛋糕包住各種經典口味雪糕，小朋友一定Like！如果巴絲打或小朋友三心兩意的話，「米奇營火派對」絕對可以滿足到，因為由8件預先切好的小蛋糕組合而成，分別是王牌雪糕口味的士多啤梨、夏威夷果仁、焦糖脆餅及杧果雪糕；以米奇與好友一起參加營火晚會派對為場景主題，見到裝備充足的米奇、布魯托及唐老鴨帶住帳篷四處冒險，晚上大家圍住營火席地而坐、談天說地，歡樂無比。