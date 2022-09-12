梅啟明被爆講大話　患病兒子親揭冇得睇醫生原因

已故天后梅艷芳胞兄梅啟明，曾聲稱梅媽覃美金遭照顧她的姑娘，及姪仔梅柏麟禁錮，日前入稟高院控告兩人索償800萬，他更稱聲身在馬來西亞的兒子疑患癌病要向梅媽借錢醫病。

梅啟明現年13歲兒子Richard終於忍不住開腔，篤爆老竇講大話，不要借作炒作及利用他向嫲嫲索取金錢，他受訪時指父親完全冇關心過他，大爆父親不願意他用短訊聯絡，也打過多次電話畀父親，但父親都冇聽電話，令他好不開心，也感到好困擾，他更指出自己冇得睇醫生，是因為老竇令他不見了保險醫療卡。

梅啟明太太Joey透露梅媽曾畀錢梅啟明幫兒子買一份儲蓄保險，去年加多份意外保險，但早前她收到通知，兒子的保單取消了，梅啟明承認將阿仔的保單Cut咗，Joey發現對方將保單的10萬元左右轉為幫自己買另一份保險，但受益人竟然是其泰籍女友。

Joey曾一度因梅啟明的悔改書而心軟，對方又叫她帶兒子返港讀書，她為兒子辦妥退學手續並買了機票，對方又叫她及兒子不要返港，因為沒地方住，她知道梅媽畀了10萬元搬遷費，但梅啟明卻講大話冇收錢，其後才知對方跟女友用那筆錢搬咗竇，令母子二人兩頭不到岸，也死心辦理離婚手續。