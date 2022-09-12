性感女將　招呼夠搶韁

喺日語中，女將嘅意思唔係指戰場上嘅女將軍，而係指老闆娘或管理人，有唔少AV作品亦以女將作為題材，講佢哋以客為尊，更提供貼身服務，絕對唔介意犧牲色相，認真招呼周到！

客似雲來

喺S1出品嘅《只需5000日圓的J奶若女將老舗温泉》中，坊間流傳有一間古舊嘅溫泉旅店相當受男士歡迎，而旅店每日只會招呼一個男客人，費用只係需要5,000日圓，約為300蚊港紙，相當便宜。不過，平都唔係旅店受歡迎嘅原因，最令客人爭相幫襯，係因為擁有J奶嘅老闆娘鷲尾芽衣全程貼身招呼客人，除咗餵食飯同侍浴，兼玩埋波地之餘，更加樂於同客人上演連場激戰，想唔客似雲來都幾難啦！

無拘無束

由喺FITCH推出嘅《若女將全程貼身服侍的最高旅館》入面，穗花愛里呢位擁有超絕品好身材嘅溫泉旅館老闆娘，每日只會接待一個男客人，原因係咁樣先夠貼心又貼身。愛里會換上特別設計嘅透視和服招呼客人，然後為對方吹奏一曲幫助放鬆心情，到食飯時，愛里除咗會奉上美酒佳餚，仲會同客人互相調情。飲飽食醉之後，愛里就會為客人細心侍浴，更大玩推油按摩，最正嘅係阿妹仲可以任由客人中出收場，享受無拘無束嘅交歡。

激戰小鮮肉

S1推出嘅《愛好年下男的若女將》，講述星宮一花係一間溫泉旅館嘅老闆娘，雖然一派柔弱，但係佢管理旅館都親力親為，相反佢老公就無所事事。有一晚，小鮮肉和也嚟到投宿，當佢喺深夜時分浸溫泉時，一花走咗入嚟，由於燈光昏暗，一花當咗佢係老公咁服侍，最後發覺搞咗錯而尷尬離開。然而，和也卻對一花念念不忘，更加搵到機會向花妹嚟個霸王硬上弓，不過一花卻感到無比興奮，最後二人上演連番激戰，玩轉旅館每一個角落。