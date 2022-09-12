爆乳Coser　賞心「越」目

自從Cosplay潮流偏及全球後，各地湧現唔少性感又高質嘅女Coser，佢哋樣貌之美及身材之正，更係堪比模特兒，好似今日同大家見面嘅越南Coser Plant Lily就係其中一位喇！

惹人遐想

如果大家有留意各大社交平台嘅話，都會發現有唔少樣貌迷人身材火辣嘅女Coser，每當佢哋分享性感自拍照時，總會引爆極高熱度，而呢位嚟自越南嘅Plant Lily更可謂Cosplay界中嘅網紅，不過佢為咗發展Cosplay事業，後來移居新加坡，所以唔少人誤以為佢係新加坡人。

相信男士們望到佢嘅寫真照，焦點總會落喺心口一對巨乳上，的確佢嘅身材真係超火辣，目測起碼有G Cup，絕對係分量十足，配合埋性感嘅Cosplay造型，唔單止夠晒吸睛，更係惹人遐想。有網友問，巨乳巨成咁，會唔會影響到日常生活，而阿妹就好調皮咁話唔會，反而因為咁令佢可以Cosplay到唔同嘅ACG女角色添！

還原神髓

須知道唔少ACG女角色嘅上圍都相當激凸，而擁有如此Big爆上圍嘅佢，喺Cosplay呢啲角色時，唔單止帶嚟極佳嘅視覺效果，有人更稱只有好似Plant Lily呢種咁激凸嘅身材，先至可以還原到女角色嘅神髓，正因為身材咁正，故此每當佢喺Cosplay活動中登場時，例必成為全場焦點。

早喺2016年開始玩Cosplay嘅佢，最初喺社交平台分享Cosplay照片時，有唔少人懷疑佢嘅魔鬼身材係經過修圖而成，因而令佢感到困擾。及至佢喺Cosplay活動上亮相後，就冇人再懷疑，皆因絕對係真材實料！自此之後，佢嘅人氣愈嚟愈高，社交平台擁有超過41萬位粉絲，同時更經營埋打機直播頻道，兼客串做模特兒，仲喺網上賣埋寫真，實行全力吸金。

咪以為Plant Lily作為一位女Coser，打機技術麻麻，有睇過佢直播嘅粉絲表示，佢玩射擊遊戲嘅表現相當出色，加上直播時嘅性感造型，觀賞性十足。