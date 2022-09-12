獎門人︱馮盈盈波波處女下海　杜穎珊拱橋擘髀搶鏡

無綫遊戲節目《開心無敵獎門人》晚上在將軍澳電視城錄影，由「後生仔傾吓偈」的馮盈盈、黃婧靈（波波）、杜穎珊、林正峰等與「下流上車族」的林敏驄、江美儀、郭柏妍、黃嘉雯、羅毓儀對壘。「獎門人」曾志偉介紹戴住黑超出場的林敏驄（阿驄）好似導盲犬，阿驄即還擊反問他為何不繼續扮女人，嘲笑志偉近日的「安妮亞」造型被負評。

去到遊戲「開心無敵燈燈燈」擺甫士遊戲，身穿V領露腰裝的杜穎珊懶理走光，又擘髀、又倒樹蔥、連拱橋也出動，相當進擊搶鏡，江美儀也忍不住口說：「我都唔明你做乜，成日坐喺地，又擘髀。」郭柏妍彎腰擺甫士，除了出現「股惑」外，更不慎電Bra失守。

不過，最難應付的非阿驄幕屬，全晚不停搞搞震，口花花大耍鹽花，戴住黑超的他更奉旨𥄫女，連獎老吳嘉儀也遭殃，被他箝制住合體擺甫士。隨後更向獎門人以口形講粗口，被志偉兜巴星，阿驄則笑說：「我係雕刻家，準備雕個梨出嚟啫。」志偉聞言則以粗口口形回敬，引來一陣笑聲。

盈盈與波波皆是首次玩《獎門人》，盈盈說：「我覺得好似夢想成真，最想玩『超級無敵馬拉松』，諗住記性幾好，偏偏計漏咗林敏驄，希望接得住啦。」她又大讚徐文浩竟然背熟了林敏驄的經典馬拉松句子，認真好記性。被問到新劇《妳不是她》與丁子朗是否有不少親熱戲？她表示未清楚，但強調親熱戲並不是重點，角色跟平日的她完全不一樣。

首次上節目的波波則自言事前興奮到失眠，最想玩「開口中」遊戲說：「我好驚啲波爆，好緊張。」期間林敏驄突襲指她經常講鹹濕笑話，她則笑言：「我好正氣嘅，係睇你點聽啫！」她又稱並不擔心遊戲時出現尷尬情況，反而擔心玩得太投入會過火。