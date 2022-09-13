【是日通勝】

農曆八月十八

壬寅年 己酉月 己巳日

吉時：晚上11時至1時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：入學、嫁娶、移徙

忌：出行、除服、安葬

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：19、23、26、38

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：運勢平穩，健康運較突出，心境開朗是關鍵。

金牛座：世事難料，保持平常心，就不會有太多煩惱。

雙子座：向有需要的人伸出援手，有助積累人情資本。

巨蟹座：有令人羨慕的好運氣，生活無憂，春風滿面。

獅子座：財運上升，有利投資營商，可望嘗到甜頭。

處女座：雙眼不宜長時間對住手機，以免視力受損害。

天秤座：工作上勿糾纏於細節問題，可避免因小失大。

天蠍座：事業運強，能在職場上佔得先機，毋懼競爭。

人馬座：富貴險中求，心態過分保守易錯失投資時機。

山羊座：人事問題很棘手，易變成事業發展的絆腳石。

水瓶座：勉強無幸福，遇上不喜歡的人要謝絕其好意。

雙魚座：頭頭碰着黑，事業遇阻力，但不要自暴自棄。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 信心強

（跌）豬 人緣差

鼠：須加強情緒管理，謀事切忌一意孤行。

牛：平易近人，話頭醒尾，能與人融洽相處。

虎：心煩意亂，判斷力受影響，犯錯機會高。

兔：偏財運平平，勿投機博彩，貪心易惹禍。

龍：工作表現有機會獲嘉許，謹記不可自滿。

蛇：心情低落，易誤交損友，是非爭議不斷。

馬：有令人羨慕的好運氣，適宜接受新挑戰。

羊：精力旺盛，工作表現好得令人刮目相看。

猴：自信心強，可望於職場上嘗到不少甜頭。

雞：領悟力強，適合學習進修，易取得佳績。

狗：財運不錯，生活稱心，遇事能逢凶化吉。

豬：是日沖煞，人際關係下滑，謀事多阻滯。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

眉精眼企好運來

觀察一個人，首先看眼，次之就是眉，但有時戴上眼鏡，不太能全部看到，甚至戴太陽眼鏡的連眼睛都看不到。如果遇上眼晴有毛病的話，就難以觀察判斷，所以看眉就可以得到更多訊息。

古書云：「夫眉者，媚也，為兩目之華蓋，一面之儀表，主賢愚之辨也。」

眉運大約為人的31歲至36歲左右，眉亦為交友宮及壽宮，即可以反映其人的交友狀況和健康壽元。

看眉最主要的就是一個「清」字，不能夠雜亂，要清淨乾淨整齊。再說濃淡多少長短粗幼，都要符合個人的面相比例，不能眉頭粗大但面頰細小等等。

簡單的有幾句口訣可供大家參考：「眉斷財斷，眉散財散；眉垂財空，眉缺財走；上缺傷財，下缺傷情；貴人線缺，孤立無助；眉高心高，眉低受欺；眉紅克親，眉藍傷己；眉不過框，富貴不長；眉宇上揚，氣勢剛強。」

如果想改善眉運，建議好好修理一下，將雜亂的、散亂的一一除掉清理，常常注意個人儀容，就算不是行眉運，都會特別眉精眼企，好運常來。