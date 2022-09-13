港姐住酒店閉環備戰決賽　張光怡許子萱零交流

新一屆港姐早前受到「疫」襲，令準決賽被迫取消。大會前日起安排佳麗入住酒店進行閉環式訓練兩星期，確保決賽能如期舉行。而最近傳不和鬧交的張光怡與許子萱前晚前後腳落車，刻意保持距離，現場所見兩人零交流，不和傳聞更加似層層。

《2022香港小姐競選》早前先後有6位佳麗包括陳銘鳳、何思懿、邢慧敏、何詩琪、楊溢等確診，令準決賽要臨時叫停，600萬舞台泡湯外，更要變陣「二合一」於本月25日在紅館一次過進行決賽。為了令決賽能夠如期進行，大會由前日起安排19位佳麗入住將軍澳一間酒店，接受連續兩星期「閉環式」點對點訓練，直到決賽舉行，以減低佳麗確診風險。

最近傳出兩大「學霸」佳麗張光怡與許子萱不和，有「麥明詩2.0」之稱的張光怡，跟獲得牛津及劍橋取錄修讀MBA、任職投行分析師有「金融之花」之稱的許子萱，早前到愉景灣訓練期間吵大鑊，自此割席，互當透明冇偈傾，即使隊長陳瑞菱介入調停也不果。

「戰鬥格」上陣淡定拆彈

前晚候選佳麗在將軍澳電視城綵排後 晚上約11時乘坐大會小巴回到將軍澳一間酒店休息，兩位盛傳不和的佳麗前後腳落車，坐在前排的許子萱急不及待落車快步進入酒店。佳麗徐徐落車，經過整日訓練後多位佳麗也面露疲態，有佳麗更以手遮面，以遮擋冇化妝的殘樣。坐在較後位置的張光怡幾乎是最後一批佳麗落車，與許子萱明顯坐到一頭一尾，保持距離，及後在酒店大堂取行李，現場所見，亦未見兩人有任何交流。一身貼身運動裝「戰鬥格」的張光怡被追問到可有與許子萱嗌交？她表現淡定，有備而來說：「冇呀！（依家係咪冇偈傾？）真係唔係！」對於被指公主性格難相處，她亦一概否認。

邢慧敏歸隊 長袖遮紋身

至於早前確診的佳麗亦已經病愈歸隊，其中近期被揭露手腕有紋身的邢慧敏在大熱天時仍穿上長袖毛衣，未知是病愈要保重身體，還是為了遮掩紋身，受到負面新聞困擾的她亦似乎滿懷心事，匆匆步入酒店，未有接受訪問。