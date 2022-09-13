Queen擊敗ABBA成為英國音樂史上最暢銷大碟樂隊

縱橫於樂壇半世紀的英國殿堂級搖滾樂隊Queen至今仍然活躍於舞台，而英國唱片流行榜公司最近就公布Queen於1981年推出的精選碟《Queen Greatest Hits》成為音樂史上最暢銷的大碟！

據統計該碟至今在英國已賣出700萬張，樂隊結他手Brian May亦有回應喜訊。他在聲明中表示這是一件令人開心的消息！他說：「喺歷史上面從未有一張大碟可達到此紀錄。多謝，我哋好感激。」而鼓手Roger Taylor亦指英國大眾以及其無限的品味使這張專輯成為歷史上最暢銷的專輯。而Queen於1991年10月亦即主音Freddie Mercury離世前1個月推出的另一張精選大碟《Greatest Hits II》亦以400萬張的銷量榜上有名排第10位。

而僅次於Queen就是早前重組的瑞典殿堂級組合ABBA於1992年推出的精選大碟《Gold》。該碟於英國大碟銷量榜上逗留長達1,000個星期。除了Queen以及ABBA之外，國際知名樂隊以及歌手包括披頭四（The Beatles）、Oasis、Adele以及美國已故流行天王米高積遜（Michael Jackson）等出品的大碟亦有入圍。

英國音樂史上十大最暢銷大碟

1.Queen - 《Greatest Hits》

2.ABBA - 《Gold》

3.披頭四 - 《Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band》

4.Adele -《21》

5.Oasis - 《(What's The Story) Morning Glory?》

6.米高積遜- 《Thriller》

7.Pink Floyd - 《Dark Side Of The Moon》

8.Dire Straits - 《Brothers In Arms》

9.米高積遜- 《Bad》

10.Queen - 《Greatest Hits II》