娛圈單打︱韓流女神愛鮮肉　女尊男卑蔚成風

韓流席捲全球，除了得力於國家政策支持，人才輩出亦是主因。惟不少韓流女神全力拚事業卻耽誤了終身大事，待適婚年齡過後才匆匆趕嫁，往往只能嫁予名氣、身家和年齡都相差一大截的小鮮肉。

早前41歲的張娜拉下嫁小6歲圈外男友，婚禮全程保密，至今無人得窺其老公真貌。張娜拉2002年憑《開朗少女》爆紅全亞洲，曾到中國搵食，期間偶有緋聞傳出，惟全部都是煲冇米粥，今年突然宣布出嫁，震驚不少粉絲。

至於韓流始祖級女神崔智友，2018年閃嫁比她小9歲的圈外男友，隔年誕下女兒，惟其神秘老公一直沒有曝光，直到去年被韓媒挖出各種臭史，包括曾做過夜店牛郎，婚後偷食，甚至駕着友姐送的名車接載小三等。友姐對此不發一言，不知是她忍得，還是愛戰勝一切。

還有《美女的誕生》女主角、40歲的韓藝瑟，一直被指私生活混亂，去年於社交網高調認愛比她小10歲、傳聞又是曾當牛郎的前舞台劇演員，至今仍不時癡纏放閃；另一韓流女神孔孝真，一直保持健康形象，四十有二終於嫁杏有期，10月便會下嫁細10歲男歌手，喜獲全球粉絲送上祝福。

女人有了年紀，想嫁正常不過，何況既有事業也有錢，選老公便十分自由，但求開心，根本不介意另一半一事無成，養埋老公有乜所謂。相較之下，40歲的孫藝珍拍劇收穫了男神老公玄彬，門當戶對，羨煞旁人。下一個粉絲最渴望得披嫁衣的女星，非曾和玄彬傳過緋聞、至今仍是小姑獨處的河智苑莫屬。月老為她牽起的紅線，可會又是對準另一個小鮮肉？