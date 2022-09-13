《明》片躋身最賣座華語片十大　林明禎自薦演出撩古天樂添食

影帝古天樂（古仔）投資4.5億、花了數年心血拍攝的《明日戰記》，在香港打造出半億票房，更躍登「華語片票房十大」。他受訪時衷心感激影迷支持，又透露已展開新片的籌備工作，連女神林明禎都出口術𢱑撈！

古仔嘔心瀝血之作《明日戰記》獲全港戲迷力撐，由8月25日上映至昨午約5時，累積票房已衝破5,500萬港元，更揮低《無間道》及《長江7號》等作品，躍登「香港電影史上華語片十大票房」第9位！古仔昨日（12日）回覆：「入到十大梗係開心，坦白講票房梗係愈高愈好，證明香港係可以有新嘅電影類型出現！最開心係下半年有多套港產片都有好成績，呢個先係大家最想見到嘅，好似大家Crossover齊齊去謝票，即係香港影圈好團結！」

3年內「上太空」

古仔連日領軍跑戲院四出謝票，日前更與有份投資的另一電影《飯戲攻心》演員王菀之（Ivana）及林明禎等同場，觀眾反應異常熱烈。他自爆當初原本有份參演《飯》片，扮演介入Ivana與陳湛文感情的第三者，可惜最終因檔期問題未能參演。謝票時，司儀問飾演「豬豬」的Ivana在古仔及陳湛文中會如何選擇？她笑說：「好彩你話我係以『豬豬』身份揀啫，本人答案就呼之欲出啦！」林明禎則不忘宣傳《明》片，明言若電影開拍續集，希望可以參演一角。

席上，有睇了3次《明》片的小朋友問該片會否推出電視遊戲，古仔幽默表示：「你知唔知有個《明日戰記》遊戲Apps㗎？知道就好，年紀咁細唔好成日打機！」另有觀眾追問下一部太空電影大約何時推出，古仔認真回答：「上太空嗰部叫《天梯》，正在籌備中，應該唔會好快。（又要等3年？）應該唔使咁耐嘅！」