梁競徽探班兼親自下廚　林峯吳卓羲以湯代酒開心暢飲

藝人梁競徽之前於長沙工作，正值兩位好兄弟林峯、吳卓羲於當地為綜藝節目《披荊斬棘》拍攝，故他都有前往探班，競徽更親自下廚，先到超市買餸，之後返酒店煲靚湯及炮製多味餸菜給他們品嘗。而除了林峯及卓羲外，林峯的太太張馨月、女兒小格格及好友郭政鴻都有一同開心飯敍。

期間眾人「以湯代酒」，舉杯暢飲，競徽更煮了紅燒肉、秘汁雞翼、串燒、生菜包等多款菜式，吃得大家津津有味，而卓羲就相當細心，除了為林峯整生菜包外，就連阿嫂馨月他都照顧周到，大家就如一家人一樣。而這條溫馨短片於內地網上平台已有近600萬人瀏覽，「兄弟們」果然受歡迎。

競徽日前專程返港與家人過中秋，近年開公司發展網上短頻的他接受東網訪問時被問到現時是否不會留港拍劇或電影時，，他謂：「唔係！邵氏、無綫或者其他平台有製作及角色適合時我都會拍，始終自己興趣係演戲，我仲係一個演員嚟，不過時代改變，有好多唔同媒體模式，都係一個好大嘅發展空間，而且我覺得要改變先會有進步，自己近年都學咗好多嘢，成立公司時遇到好多問題，要自己諗辦法解決，擺好多時間、心機去嘗試，我依家每一日都好充實，好有滿足感，亦都覺得我哋更加成熟時，可以同其他藝人合作，幫佢哋打開網上平台板塊，呢個係我嘅目標。」