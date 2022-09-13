李澤楷提供1千萬經濟支持　Mo父：未妥善處理責任人

組合MIRROR紅館意外中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，主辦機構MakerVille母公司盈科拓展主席李澤楷昨日（12日）發聲明表示，指公司承諾負責阿Mo的醫療費外，更將以個人名義向其家人提供1,000萬港元的經濟支持。阿Mo父親、李盛林牧師今日（13日）凌晨在社交平台感謝李澤楷，但指在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。

Mo父指，鑑於現時阿Mo仍在專家團隊所定出的醫療方案進行治療，他們首先要配合團隊的療程，並專注於照顧啟言現有需要，以免影響啟言復康的進展。未來的治療方案，需要看啟言康復的進展和醫護團隊的建議。李父稱由於MakerVille及大國文化作出承擔啟言的所有醫療費用的承諾，使他們能百分百專注於啟言治療及照顧的需要。

他續指自第一封代禱信發出後，有個別教會提出為阿Mo的情況而內部集資，亦有個別人士想在物質上供給，甚至有具專業資格的有心人在治療上想親身參與，並有李澤楷先生所提出個人的捐贈，對此，他留言：「帶着感恩和謙卑的心謝卻好意不過。」他認為在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。