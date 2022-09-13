何展睿同太太結婚四周年　酒店落地玻璃睇日出

唱作歌手何展睿（Steve）於2018年與相識十年的太太結束愛情長跑，共諧連理。本月12日為二人結婚四周年紀念日，中國俗稱「花果婚」，意指婚姻像花果一樣香甜，故Steve特意為太太送上花果味香水、香薰蠟燭禮物以慶祝四周年花果婚，相當有心思。Steve感激太太在工作及生活上對他的付出：「自己一向係工作狂，大部分時間放係音樂，加入樂壇後更忙，音樂中心同樂壇事務多得老婆幫手，音樂中心幫手教學、打點，樂壇方面佢係我經理人，幫我安排工作、宣傳，返到屋企又要洗衫、煮嘢食。佢既廚藝好勁，識得煮家常小菜、甜品、糖水、小食，真係一個多功能太太，非常佩服佢！所以近年要留多啲時間陪佢，錫番佢多啲！」

講起太太早前於公眾地方暈倒，Steve表示仍留有餘悸：「記得有日教緊琴，太太一個人去咗捐血，突然收到佢訊息話自己啱啱暈咗，依家坐喺度休息。可能當日太熱，同埋佢血糖太低，太太講番自己喺輕鐵暈倒，仲撞到扭親，話聽到乘客係耳邊講Call白車佢就醒番。嗰刻嚇到我呆，令我唔知好嬲定好笑，因為佢竟然淡定講番事發經過畀我知。真係要多謝一班有心乘客同工作人員關心，我以後都唔會畀佢自己一個人去捐血啦！」

此外，Steve表示今年經歷不少人生挑戰，自覺更珍惜太太，故特別在結婚周年紀念當日送上多個驚喜：「我自認唔係好識製造驚喜，但今年一定要做多啲，所以就秘密訂酒店同佢Staycation。佢好鍾意睇日出，希望自製浪漫喺酒店落地玻璃同佢睇日出，仲同酒店工作人員預先夾定，送個大蛋糕畀太太，自己又秘密預先錄咗Video，講咗啲心底說話同用結他自彈自唱《幸福的情歌》，呢首歌係我作曲填詞，出年仲會出多首新歌送畀太太，希望佢會鍾意呀！」他笑言慶祝當日最搞笑是酒店叔叔送蛋糕入房時講錯生日快樂。