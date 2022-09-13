艾美獎　李政宰憑《魷魚》大熱姿態勇奪最佳男主角

《第74屆艾美獎》現正於美國加州舉行，橫掃14項提名的韓劇《魷魚遊戲》雖然3位演員鄭浩妍、朴海秀以及吳永秀均未能獲獎。但李政宰終於憑角色一擊即中勇奪艾美獎視帝。成為史上首位奪艾美獎視帝的亞裔男星！

李擊敗《傳媒家族繼承人》的Brian Cox、《黑錢勝地》的Jason Bateman、《絕命律師》的Bob Odenkirk及Apple TV+《人生切割術》的Adam Scott獲獎。李政宰上台領獎時以英語致詞，他多謝劇組的努力成就《魷》劇：「好多謝，首先我想多謝上帝。多謝電視學院，多謝Netflix，多謝導演黃東赫將我哋所有人面對嘅真實問題活生生在出色的劇本以及傑出嘅視覺之下螢幕上創造出嚟。多謝《魷魚遊戲》團隊！」最後李改以韓語說：「多謝喺韓國收睇緊嘅所有人。」在《艾美獎》之前，他已先後在《演員工會獎》及《影評人之選頒獎禮》上奪得最佳男主角，今次憑《魷》首次在艾美獎勇奪視帝，認真巴閉！此外，《魷》原創人兼導演黃東赫就憑劇集開創《艾美獎》歷史勇奪最佳劇情導演。

至於《魷》角逐的最佳劇情組劇集最終就由《傳媒家族繼承人》（Succession）奪得，今次是該劇連續第2年獲此殊榮。不過原創人Jesse Armstrong上台領獎時卻「口不擇言」寸剛繼任的英國國王查理斯三世（King Charles III）。他說：「呢個係繼任人嘅重大星期，顯然，我哋獲勝所涉及嘅投票比國王查理斯多一啲。」除了《傳》之外，另一美國人氣劇集《乜都得教練》（Ted Lasso）亦同樣連續第2年冧莊獲最佳喜劇組劇集。

而獲最多獎就是HBO劇集《白蓮會》（The White Lotus），計埋之前舉行的《創意藝術艾美獎》，該劇共獲10獎包括最佳迷你劇集！而僅次於《白》就是同樣是HBO劇的《毒癮女孩》（Euphoria）共獲6個獎。至於《魷》亦同獲6獎。

《第74屆艾美獎》部分得獎名單

最佳劇情組劇集：《傳媒家族繼承人》

最佳劇情組男主角：李政宰（《魷魚遊戲》）

最佳劇情組女主角：Zendaya（《毒癮女孩》）

最佳劇情組男配角：Matthew Macfadyen(《傳媒家族繼承人》)

最佳劇情組女配角：Julia Garner（《黑錢勝地》）

最佳喜劇組劇集：《乜都得教練》

最佳喜劇組男主角：Jason Sudeikis（《乜都得教練》）

最佳喜劇組女主角：Jean Smart（《天后與草莓》）

最佳喜劇組男配角：Brett Goldstein （《乜都得教練》）

最佳喜劇組女配角：Sheryl Lee Ralph（《小學風雲》）

最佳迷你劇集：《白蓮會》

最佳迷你劇集男主角：米高基頓（《毒癮》）

最佳迷你劇集女主角：雅曼達施菲（《新創大騙局》）

最佳迷你劇集男配角：Murray Bartlett （《白蓮會》）

最佳迷你劇集女配角：Jennifer Coolidge （《白蓮會》）