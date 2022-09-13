宋智孝短髮穿搭　時尚又性感

雖已踏入9月中，但天氣仍是十分炎熱，難怪女生們個個捉緊夏天的尾巴不放，盡情穿着小背心示人。就連韓國女星宋智孝也沒錯過晒性感的機會，在社交平台上Po出多個短髮背心造型。大家有印象的話，或會記起智孝去年轉短髮Look時，惹來網友一陣劣評。不過經過一年時間，大家似乎已經習慣她不再長髮飄飄。加上智孝懂得利用穿搭術，突出短髮的時尚感，帶出性感嫵媚的女人味，所以今次照片一出，坊間雖仍然有死硬派覺得短髮智孝太成熟，但也有不少人激讚她的短髮穿搭好看，極具參考價值。

V領背心顯身材

宋智孝這款短髮的優勢是能夠露出性感優美的頸部以及鎖骨線條，這麼好的條件當然要全部Show出來。所以她近日選擇的穿搭都是大面積露出鎖骨部位，穿搭以細吊帶衫或露肩背心為主，讓大家把視線聚焦到其自身優勢上。而微V領的設計亦透露出一些小心機，讓大家覺得性感但又不過分張揚。下身可搭配破洞牛仔褲或短裙，展現出帥氣又性感的風格。

針織短袖襯牛仔褲

針織短袖Top搭配牛仔褲總是有種法式風情的感覺，尤其是宋智孝選擇了粉紅上衣配粉藍下身的穿搭，肩背一個白色腋下包，大大提升了形象的優雅氣質。下半身較寬大的女士們，可以參考這種穿搭，寬鬆的粉藍牛仔褲能夠將肥肉全部遮蓋住，上半身除了像宋智孝一樣穿上針織衫演繹浪漫法式風情，還可以穿上緊身T恤化身辣妹。

正裝單品搭配休閒T恤

將休閒T恤扎進高腰西裝闊褲內，或穿上短身剪裁的T恤搭配淺灰色套裝，都能散發隨性又成熟的女性魅力。宋智孝的寬鬆長款西裝褲穿搭，褲子上加一條皮帶而且褲子長至腳踭的設計，視覺上拉長了腿部比例。而淺灰色套裝不但線條利落，更予人一種個性幹練的感覺。