美國兩大天后Selena和Britney在同一兒童節目出身

好多美國天王天后都是拍兒童節目出身，其中迪士尼頻道的長壽兒童節目《米奇老鼠俱樂部》（The Mickey Mouse Club）就「盛產」天王巨星！多位樂壇巨星Britney Spears、Christina Aguilera以及Justin Timberlake正是來自該節目。就連「加拿大男神」影星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）原來亦是來自《米》！

除了《米》之外，原來同樣深受小朋友愛戴的《恐龍仔班尼》（Barney & Friends）亦是紅星的「少林寺」！美國兩大樂壇天后Selena Gomez和Demi Lovato童年時就在該節目中演出過！Selena於2002年至2004年參演過13集。至於Demi就與Selena同期參與演出。不過依家睇番，Selena個樣轉變不大，相反，童年時的Demi卻與現在分別好大。名副其實「女大十八變」！

此外，原來「蜘蛛俠」情人Zendaya亦是迪士尼童星。她於2010年至2013年曾參演迪士尼頻道兒童劇集《舞動青春》（Shake It Up），在劇中她飾演Rocky Blue一角。之後她亦在另一部迪士尼劇集《麻辣特工》（K.C. Undercover）參與演出。