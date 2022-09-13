【全新餐廳】尋找歐洲的味道

每逢有長假，很多人都會選擇來一個悠長的歐洲之旅，當地每個國家的風土人情都不同，欣賞完優美景色和古蹟後，品嘗特色美食就是行程的重點。現時歐遊計劃依然遙遠，好彩本地不時有新西餐廳開幕，除法國、地中海美饌外，還有不同地區及創意的新派菜式，不出門也可嘗盡歐洲美味。

新派法菜

傳統經典的法菜令人回味，加入創意的菜式也廣受客人歡迎。灣仔新派法國餐廳The Victuals，在法菜基礎上混合不同國家的特色風味，店內主打熟成肉類，除了熟成牛肉，還有豬、羊、牛脷或鴿子等，肉味香濃的30日熟成美國Prime西冷或里脊肉，配牛肉熬煮的醬汁，肉味更濃。14日熟成鴿腿，鴿腿以日式漬法醃製後熟成，味道和質感有點似臘肉，另外還有14日熟成的牛脷選擇。其他菜式有創意生蠔、白鱈魚配吞拿魚赤身凍批、西芹芝士和提拉米蘇等，為食客帶來新鮮感。

法式扒房

喜歡吃肉的大家，都愛肉味香濃的牛扒，將軍澳新開的法式扒房餐廳Le Marché Steak & Frites，廚師團隊曾於五星級酒店及高級西式扒房工作，小店主要設有4款主菜，招牌菜首選炭燒安格斯黑牛肉眼扒，牛扒配用了13款香料打造的醬汁來炭燒，表面焦香、內裏Juicy。另外還有原隻招牌鐵板烤雞、波士頓龍蝦和阿拉斯加比目魚。最開心是每款主菜都要配無限量薯條，絕對是薯條控的福音。除此之外，甜品中的爺爺西班牙油條配提拉米蘇，是2款甜品的混合體，西班牙油炸鬼蘸提拉米蘇來吃，有趣美味。

地中海之旅

地中海菜系集合了歐洲多國的風格，早前於中環開業的Basin，主打法國、意大利和西班牙的特色地中海菜，菜式包括清新的意大利青瓜花配羊奶芝士、核桃、松露、洋槐蜂蜜，惹味的煙熏沙甸魚伴香蒜杏仁汁及地中海焦橙蛋白脆餅、西班牙Rubia Gallega牛扒等單點菜式。嘗味菜單內有赤身魚片伴葱油‧番茄乾‧刺山柑和梅子醋，香烤黑安格斯牛扒、烤蜜桃配蜜糖Mascarpone芝士和開心果，以及海鹽榛子夾心朱古力幕斯等，客人邊吃邊欣賞本地藝術家展示的作品，氣氛更佳。

池畔嘗味

地中海的陽光與海灘，一向是度假天堂，想感受地中海的風味，唔一定去沙灘，去泳池都得。尖沙咀香港瑰麗酒店池畔開設的Glasshouse by Asaya Kitchen，景色一流。師傅特別選用當地有機農場的農產品和本地西貢漁民提供的海鮮，打造6道菜嘗味晚餐。前菜有蕎麥薄餅配魚子醬和苦艾酒噴霧、煙熏釀橄欖配地中海吞拿魚他他和阿馬爾菲檸檬、小櫻桃蘿蔔配青瓜酸乳酪醬汁和指橙，主菜是野蒜炒本地豌豆和其他蔬菜，另外有Cavatelli意大利麵和巴塔哥尼亞牙魚，最後以地中海美食復古番茄作結，美食加上泳池景色，胃口都好啲。

中歐風味

法國、意大利、西班牙菜大家耳熟能詳，對歐洲其他國家的菜系又了解嗎？中環新開的Schnitzel & Schnaps以中歐多個國家的地道美食作主角，當中的香煎肉扒，會按客人需要選擇小牛肉、豬扒、雞肉、劍魚或芹菜入饌，食材裹麵包糠煎至外酥內嫩。其他菜式有醃三文魚、咖喱香腸、自家製薯餅、精選香腸拼盤、紅菜頭湯和匈牙利燉牛肉湯等，甜品有奧地利的香煎烘烤煎餅Kaiserschmarrn、德國黑森林Trifle和酥脆果卷等，配來自中歐各國的葡萄酒和啤酒，別有一番風味。

創意多國菜

每個地區都有自己的獨特菜式，若然加創意融合，味道加倍。於銅鑼灣開業的CulinArt 1862，請來中德混血兒Stanley Wong作餐廳廚藝總監打造歐陸多國菜。Lounge & Kitchen供應單點的菜式，如意式紅菜頭薄片配藍芝士、焦糖核桃及無花果等，和牛他他選用泰國香料提升肉味，意大利薯仔丸子加羅馬羊奶芝士和香料調味，味道濃郁。至於Chef’s Table提供7道菜嘗味套餐，包括有紅蝦他他、日本桃太郎番茄、香煎南極鱈魚柳等，最後會有即場創作的甜品畫，讓客人盡情打卡。