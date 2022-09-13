東冲有料到：風雲幻變後

當年亞洲電視有套名為《我來自廣州》的電視劇，有由楊紹鴻填詞的劇集主題曲《世界由我造》，當中有一句歌詞「風雲幻變後，一切會如舊」，正好用來形容泰國現時的情況，似乎之前的風風雨雨已成過去，一切巳回復正常。

就連夜市也一樣，泰國曼谷的Ratchada區疫情之前有個甚具人氣的火車夜市，但因一些事情令經營情況不太理想，之後發生疫情雖然曾經掙扎求存但最後整個市集被拆掉。當大家以為該夜市會從此拜拜時，劇情卻峰迴路轉，另一間公司接手在這裏重新打造一個名為The One Ratchada的夜市，並剛於9月9號就正式開業。

雖然跟火車夜市無關，但其實是換湯不換藥，內裏依然係當年火車夜市的模樣，有零售及飲食的地方，開業之日有好多本地人光顧。無論是賣的或吃的雖然都似曾相識，但亦不乏新鮮感，舉例有一間泰式米線的舖頭竟然Crossover另一間打邊爐的店舖，並有DJ現場打碟！邊聽DJ打碟邊打邊爐或者食米線，如此組合都算夠新穎！而且其他攤檔亦有有趣的食物供應，絕對夠地道。

到訪當日雖然暫未見有外國遊客的蹤影，但相信稍後經媒體報道介紹後，遊客便會陸續出現。

據講這裏有多達逾千的檔口，但因為新開張的關係，仍看到有空置的檔口或部分檔口還在整理中，估計再多一個月時間就會似模似樣。與此同時之前火車夜市內更設有酒吧區域，這個新市集亦照辦煮碗，現時依然在趕工中，估計於月底便能投入服務，令這裏有更多元素吸引遊客前來參觀。

彷彿一切都回復了原貌，正如歌詞所講的：「風雲幻變後，一切會如舊」。

胡慧冲