秋日Camping　可溫馨可浪漫

踏入秋日，氣溫依舊，但偶然感到乾爽和涼風，這個時節正適合郊遊或露營，除上山紮營外，有水的地方，風景優美又清涼。元朗逢吉鄉有個露營主題場地，為各位露營人士提供一站式服務外，最特別是有個面積超大的魚塘，無論是在周邊露營、宿營或租場開派對都得，微風加上湖水，叫人好享受！

浪漫二人世界

這個名為WE CAMP的營地，佔地約10萬平方呎，劃分成4個露營區域，讓不同人士按需要選擇營地。走入場地，眼光隨即被超過4萬平方呎的魚塘所吸引，魚塘正中間位置搭建了Special Area魚塘獨享專屬區，客人走過小木橋，就可到達魚塘中央位置，平台上有摺疊遮蔭棚，讓客人觀賞風景和各式魚類。若然想作慶祝活動或開派對，但又懶得自己預備，可向營地預訂波希米亞風格的裝飾，地板會放上花布和咕𠱸，小桌子放上餐具、餐紙、花卉和電子蠟燭等配件，圍欄掛上繽紛氣球等，客人亦可因應情況，加訂戶外風扇和營燈等用具，務求令環境盡善盡美。和情侶來個二人世界的話，待晚上的小串燈泡和木橋的地燈亮起，盈盈燈光配湖水的倒影，整個魚塘只得你和她和他，夠晒浪漫！

住咩營有得揀

豪華印第安營

作為露營新手，可以選擇觀景台上設置的冷氣豪華營和印第安營。前者是一個長方形帳篷，旁邊有個戶外平台，方便用餐或在日落及晚上時段出來欣賞美景。後者是全場唯一一個印第安營，富有異國情調。兩款豪華營都可預訂特色布置，大家更可以只帶食物，於場地租借用具，感受一下露營樂。

清幽小樹屋

除魚塘中央專屬區外，各個區域都有特色設置，好似這個湖畔豪華休息室，因依大樹群而建，故又稱為小樹屋。大家可於平台欣賞魚塘美景，又或靜靜等待黃昏來臨；更可要求室內室外作波希米亞風格布置，或於湖邊BBQ，享受營火樂趣。

美式小木屋

魚塘的另一邊有美式小木屋活動基地，屋子設有露台可讓客人近距離接近水面，附近有吊椅和梳化，屋外亦有戶外吧枱位，飲住冰凍啤酒傾吓計，最是爽。

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