上台出iPhone 14　呢兩間有着數？

iPhone 14系列上周五發售後市場反應熱烈，首日店內取貨的名額瞬間被搶光，若選擇寄送，買Pro系列目前要10月21日才有貨。幸好果粉唔想等的話，仲有上台呢個方法。

數記免費升級容量

SmarTone就為新上台客戶推出「免費升級，雙倍容量」優惠，可以優惠價拎走雙倍容量手機，例如用HK$11,099原先只能買iPhone 14 Pro 512GB，但上台就買到1TB版本，較原價平足HK$1,700！月費計劃有HK$238、HK$318、HK$398、HK$468及HK$698選擇，分別提供42GB、110GB、180GB、220GB及330GB 5G數據用量，客戶可分期或消費券一次過付款，選擇後者可享5G無限本地數據(速度不高於1Mbps)。另外，現時買機送12個月升級版雙面保護「SmarTone爆芒換新」服務，而恒生信用卡客戶更可額外享HK$550月費回贈，詳情可參閱以下網址。

SmarTone iPhone 14上台機價：

SmarTone iPhone 14 Pro上台機價：

中移動推高額回贈

另一間網絡商中國移動則推出iPhone 14預先登記專頁，型號、顏色及容量齊全。選擇的數據用量愈多，回贈就愈多，例如新上台客戶購買iPhone 14 Pro Max 256GB，原價需要HK$10,199，但選擇月費HK$498的300GB 5G服務計劃，並簽約24 個月，就能以HK$6,839，變相折扣高達HK$3,360。其他5G服務計劃包括10GB/HK$168、30GB/HK$198、50GB/HK$248、100GB/HK$298、200GB/HK$398等，買iPhone 14 Pro Max 256GB回贈由HK$1,200至$3,120不等。特別一提，新上台/現有客戶均可使用指定信用卡參與iPhone for Life計劃購買全新iPhone 14系列，供款更靈活，並享「回購價值保證」(相當於9個月的供款額) 抵銷分期餘額，於新iPhone推出時以低價換機！

中國移動iPhone 14預先登記專頁：