陳凱琳做內衣模特兒　被鄭嘉穎勒令披大褸殺風景

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）為性感內衣及絲襪品牌擔任模特兒。穿上紅色性感內衣的她，外面披oversize皮褸，她解釋：「其實出門口之前，老公（鄭嘉穎）叫我畀佢睇吓先，佢講明唔可以除樓，件褸大件啲當裙着就啱啱好遮住。」問家中可有性感內衣？她笑言：「係超級...唔多，可能做咗媽咪之後個人比較實際，買衫都係以適合同舒服為主，因為要湊小朋友，我都知女仔貪靚，尤其一啲好Fashion嘅會內衣外穿，我見過有個女仔着T恤外加個Bra。」提到性感內衣是夫妻間的情趣，Grace說已結婚4年，比較着重穿搭是否好看，而老公亦對她衣着配搭有信心，亦清楚自己的底線，平時穿衣亦不會太暴露。

此外，提到今屆準港姐許子萱及張光怡傳不和，Grace表示未有留意，自己參選那屆亦未有出現類似是非，她反而擔心佳麗的身體狀況，尤其曾中招的6位準港姐，她說：「聽聞中疫康復後身體都會弱啲，佢哋為咗keep fit，食得少，瞓得少又壓力大，怕佢哋會喺紅館台暈低，會祝福佢哋比賽過程順利。」至於會否出席決賽，她則要視乎當日的工作安排。