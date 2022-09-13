本日日本：經典電玩《暗黑破壞神》聯乘漢堡包　味道竟然係……

在日本，就算快餐店食品也不時聯乘其他品牌推出嶄新口味食品，給予大眾新鮮感。最新例子是Burger King與經典電玩《暗黑破壞神》系列的新作《暗黑破壞神 永生不朽》（Diablo Immortal）合作，即日起至9月29日期間限定推出「Diablo 蒜味雙層芝士漢堡」。「Diablo 蒜味雙層芝士漢堡」選用Burger King馳名的直火烤100%牛肉餅兩塊、勁辣天鷹唐辛子薄片、4片車打芝士、特製辣醬並加上大量大蒜製成，入口超級惹味兼刺激，分量亦令人滿足。另外，無論單點或購買聯名套餐，都可得到《暗》濕紙巾一包。供應期間在Burger King秋葉原昭和通店特別設置了聯名場景，粉絲們不妨把握機會朝聖。單點售1,390日圓（約HK$76），套餐（連中飲料及中薯條）售1,690日圓（約HK$93）。