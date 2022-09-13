朝6晚9獄中生活曝光！李易峰「炮友」驚人言論惹熱議

內地男神李易峰涉嫖娼在北京被行政拘留，網上隨即爆出大量黑材料，有關佢嫖娼嘅內情鬧得全城哄動，網民最好奇係李易峰嘅近況係點呢，有網民分享自己因為嫖娼而被行政拘留嘅經歷，披露咗自己嘅牢獄生活，對於一直養尊處優嘅李易峰嚟講，肯定唔易捱呀！該網民話獄中生活好健康好有規律，朝早6點半就要起身，早餐得碗白粥，11點食午飯之後有午睡時間，下午1時半起身，晚上9點要上床瞓覺，但要有4名囚犯輪更當值，而喺獄中雖然失去自由，生活好健康好有規律，冇得玩手機同電腦，晚上7時後可以睇劇集，大部分時間都係靜坐同睇片，而且伙食仲唔錯，包括有肉碎豆腐、番茄炒蛋等。

而李易峰被爆跟網紅「灣灣」胡灣到泰國展開約炮之旅，而胡灣迅即被網民起底，多張性感索照曝光！有網友圖文並茂列出疑為胡灣過往嘅驚人言論同行為，包括自爆飛到蘇梅島前悉心保養、食美白丸同護理私處，又特意食藥延後經期，佢發文：「我就吃了長期避孕藥拖延經期，結果漲奶漲到和老邢差不多Size了。」網友留言問：「他豈不是很爽」，胡灣回覆：「有點硬！」另外，又爆出佢同朋友嘅聊天對話，其中佢談到「沒人舔我」、「我是服務型」，因此李易峰醜聞爆出後，佢隨之而被網友稱呼為「服務型人才」，佢仲認同單身男偶像「食粉絲」嘅行為添，惹起網民熱議！