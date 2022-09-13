Aka獨立發展轉「性」變辣妹　做埋打女乜都試

前女團Super Girls隊長Aka（趙慧珊）、校草參賽者王耀宏（Meaning）及去年國際先生香港代表李坤潮（Jason）為譚仔雲南米線拍宣傳照，Aka與兩男鬥健康性感，為表達譚仔的「Hot」與「Spicy（辣）」主題，3人在造型上花了不少心思，Aka搖身變成Spice Girl，以一身吊帶小背心，Jason也穿背心騷爆肌的麒麟臂。

Aka自Super Girls解散後，獨立發展不斷尋求突破，提到造型帶點小性感變辣妹，她說：「變到就好，今次配合主題，想挑戰自己要做到『辣』的感覺，應該都可以的。」Aka透露近月的動向：「年底會接拍電影嘗試做打女，依家已經開始訓練武術動作，所以每星期都學吊威哋、打觔斗及踢腿嘅動作，亦有人搵我拍劇，搵我辦畫展，各方面都努力當中，亦想挑戰自己，好想接觸新的事物裝備自己，例如想挑戰霹靂舞，希望可以跳好一點，將來可能新歌可以用到。」

Aka自言性格有點像小辣椒，所以心裏不斷有團火突破自己去嘗試不同演藝工作，現正摸索轉型，她指事業上遇到辣手的體驗：「依家好似喺甜酸苦辣嘅人生階段中嘅辣，夾雜着辣同甘，因為由組合變成自己一個，好多事情要由自己去處理及嘗試，都有啲困難，不過越過了難關就有曙光，依家好似愈來愈食得『辣』。」

Meaning憑着選校草比賽人氣急升，率先彈出成為首位校草拍廣告搵真銀，他說：「好開心可以有今次嘅機會，要好好把握、準備自己，畀大家睇到唔同方面嘅我，希望可以放下偶包，畀大家見到我搞笑嘅一面。」獲古天樂睇好並選他為班長，他多謝古生給他很多機會及支持。對參賽信心，他會以平常心面對：「每個星期票數起落都好大，信心未算十足，可能暫時上一秒好多觀眾鍾意我，但若果做得唔好的話佢哋下一秒就會走，所以想做好自己，留住支持我的人。」他自己睇好那位校花參賽者，他表示睇好『510』吳伊琳：「大家第一個接拍嘅廣告都係譚仔，有歸屬感，之後希望同佢合作多啲。」