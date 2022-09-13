BMW iX3 M Sport Edition　天生好動

寶馬(BMW)的電動車攻勢浪接浪，新近引進香港市場的BMW i系列新成員，除了i4，還有iX3。全新iX3是繼去年抵港的旗艦級iX之後，第二款來港的純電SAV車型。輸港的是iX3 M Sport Edition，標準配備一身M 運動化包圍套件及主動式懸掛系統，天生好動，「一換一」車價約$50萬，有一定吸引力。

iX3 M Sport Edition不僅配備了M空氣動力學套件、前輪拱後方及車尾兩側分別設M導流氣口，腳下的還有獨特新設計的20吋M空氣動力輕合金輪圈，有效擾化氣流和降低風阻。配上M皮革軚環、Aluminium Rhombicle Dark內飾組合及M發光金屬門檻，裏外都帶着M運動氣息。此外，以往在不少車型需要加配才有的主動式懸掛系統，現在iX3 M Sport Edition身上屬於隨車標準配備。它能自動根據路面及駕駛情況自動調節吸震筒的減震度，於平穩舒適和流暢動感之間取得極致平衡。當然駕駛者亦可手動選擇COMFORT和SPORT兩種避震設定。

車載第五代BMW eDrive技術，配合新研發的73.8 kWh高壓動力鋰電池組及後軸電馬達，可輸出最大馬力286hp及400Nm峰值扭力，只需6.8 秒完成0-100 km/h加速。另當然唔少得智能動力回收系統，成就達 460 km(WLTP)的最高續航力。該系統既能因應所選駕駛模式(Sport、Comfort和ECO PRO)，自動調節動力回收程度，亦可透過中央屏幕選擇高、中、低及主動式4種動能回收程度。需要時，駕駛者亦可手動介入，將波棍由D撥去B波檔，換取最高強度的動能回收及最節能的駕駛表現。在充電表現上，使用11kW的三相交流電中速充電，只需7.5小時完成充電。若以150kW直流電快速充電系統，34分鐘內便可將電池充至 80%，即充電10分鐘可補充約100km續航力。

規格表

車型：5門5座位純電SAV

電池：73.8kWh高壓鋰電池組

最大馬力：286hp

最大扭力：400Nm

傳動：單速自動波

驅動：後軸馬達、後輪驅動

0~100km/h：6.8秒

最高續航力：460km（WLTP）

車身體積：4,734×1,891×1,668mm(長×闊×高)