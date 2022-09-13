Cammi比堅尼曬太陽　不科學身材被批

網紅謝熙婷（Cammi），前名謝芷蕙）近年生活富貴，不時大晒豪宅及名牌手袋相片，而且其樣貌一變再變，網民都表示已認不出她。日前，她於社交平台上載了一段影片，看到她於淺水灣海灘曬太陽，穿了綠色格仔紋比堅尼的她，全身肌膚嫩白，雙峰吸睛，四肢纖細之餘，上圍都甚有睇頭，身上沒有半點贅肉，她自拍時向鏡頭伸脷，狂擺甫士，不過其不科學的身段，令網民都忍不住熱議，更批評她是「美妙的腰臀比」。

不過Cammi都有透露自己是以運動維持身段，她留言：「其實我不屬於瘦底，不是那種不吃飯就能有馬甲線的人，雖然從小到大都有腰型，但是都有小肚腩，特別是吃飽，所以現在要增加肌肉，屁股本身大，但是不練就容易下垂，最近有點堅持做運動，雖然身形不算完美，過程很辛苦，但完成後有很大的滿足感，健身和閱讀是最低成本提升自己的方式，閱讀能力方面一般的我，就先開始每天運動，一件事一件事堅持下去吧！」坦言天生體質並不纖細，儘管從小到大都有腰型，但肚子總會堆積肥肉，尤其是吃飽時更明顯，她表示自己的屁股特別大，不練就很容易下垂，此外，她說最近每天都在做運動，儘管過程非常辛苦，但堅持運動後，會使內心有很大的滿足感。