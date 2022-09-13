男士若遇三大性福障礙：見色不舉、舉而不硬、硬卻早洩，可藉助性藥協助解決性功能障礙煩惱，按功能劃分，助性藥概括分為以下三種：

第一種，最廣為人知的藍色小丸子，單效助勃起，較適合50歲以上的中年男士和年長者使用，需於性行為前約一小時服用並配合性前刺激。由於藥效的發揮會受油膩食物所影響，建議空腹或飯後兩小時服用，藥物會在30至40分鐘後發揮藥力，約在60分鐘產生最大血液中濃度，藥效維持時間4至6小時，半衰期為4小時。排出體外時間為一天，可能副作用包括臉部潮紅、頭痛、暫時性視力模糊。

第二種，異軍突起的黃色小丸子，單效助勃起，較適合30歲到50歲的青壯年男士使用，需於性行為前約一小時服用並配合性前刺激。它不受到高脂食物影響，毋須空腹服用，藥物會在30至40分鐘後發揮藥力，約在120分鐘產生最大血液中濃度，藥效維持時間24至36小時，半衰期為17.5小時，其長效特性成為了令年輕男士趨之若鶩的原因。排出體外時間為4天，可能副作用包括臉部潮紅、頭痛、肌肉疼痛。

第三種，延長時間的白色小丸子，單效抗早洩，它可令性交延長2至3倍時間，需於性行為前約1至3小時服用。藥物會在6至120分鐘發揮藥力，約在70至80分鐘產生最大血液中濃度，藥效維持時間5小時。

藍色小丸子的特色是硬度夠，適合速戰式的激情親密；而黃色小丸子的特色是藥效久，服用後不用急於行房，較無壓力且自然，適合伴侶安排浪漫約會時慢慢培養情緒，有些男士會在度蜜月或Staycation時服用黃色小丸子。上述三種助性藥均需慎用，需由醫生處方。

李偉儀