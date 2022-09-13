鍾雪瑩花4個鐘化「毀容妝」　一照鏡即嚇親：真係好恐怖！

藝人鍾雪瑩於電影《失衡凶間－死場》中飾演一位毀容女子，與蘇麗珊和林曉峰關係密切，導演更親自指導3人在商場內追逐以及車廂大火戲。為了今次角色，鍾雪瑩做了不少功課，她說：「拍攝前我做咗啲功課，睇咗好多影片，了解燒傷患者嘅狀況，包括燒傷嘅外觀同心態。燒傷後第一個感覺當然好痛，但之後仲要經歷幾十次重建手術，令到外表『正常啲』，但所謂嘅『正常啲』只係外觀，心理壓力同陰影，可能比外觀花更長嘅時候去治療。」4個小時特技化妝期間，她不可以講話又不可以進食，而且亦不可以上廁。上妝後，她第一時間衝出化妝間去洗手間，沿途經過商場內店舖的櫥窗，看見反映的自己嚇了一跳，忍不住「嘩」聲，說：「因為剛才無鏡，唔知自己係咩樣，依家終於見到，真係好恐怖喎！（痕嗎？）唔痕，但感覺塊面好似多咗十幾層皮，好重！」

雖然戴着這個妝容，很難講對白和做表情，但鍾雪瑩很努力演出，令導演都很滿意，宣布「收工」一刻，三位化妝師立即上前合力替她「卸妝」，之後她拿着面具拍照紀念。大功告成，鍾雪瑩逐一向工作人員致謝，她說：「你哋太出色了，多謝大家！」她表示卸妝回家後，還要花幾小時仔細洗臉，以免殘留物影響皮膚。