拳擊劇留污點　木村拓哉接拍《教場3》洗底

日本男神木村拓哉，年初主演拳擊校園劇《邁向未來的倒數10秒》慘遭滑鐵盧，創下從影以來最低收視記錄，令其「收視天王」之名留下污點。有指木村為求洗底，將相隔9年再擔正富士「月9」檔重頭劇，內定主演明年4月首播的《教場3》。

《教》劇曾於2020年初及2021年初先後開拍2輯特備劇，收視錄得好成績。木村飾演的冷酷白髮警校教官風間公親，更獲不少好評，成功為他開闢新戲路。電視台本來想打鐵趁熱，去年再添食連續劇，但木村認為前作播出不久，加上不想被角色定型，因而一度拒演，但今年初主演《邁》劇收視仆直，令他改變主意接拍。除了連續劇外，《教》劇亦計劃搬上大銀幕，電影版預定在明年底上映。

11月便滿50歲的木村，未來一年將會相當忙碌。除了要為11月開鏡的《教場3》開工外，之後又要投入電影版拍攝。而他與女星綾瀨遙合演的古裝片《THE LEGEND & BUTTERFLY》將於明年1月開畫，其首次參演的全英語對白的劇集《THE SWARM》亦落實7月播出。近日他便趁空檔，忙裡偷閒出海釣魚。

至於其19歲模特兒細女光希，今日(13日)性感現身美國紐約時裝周睇騷。她穿上碎花圖案的乾濕褸上陣，內襯黑色Bra Top與熱褲示人，大晒微波身材，又公開與美國人氣饒舌女歌手Doja Cat的合照。