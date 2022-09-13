人氣韓模千世羅 青春不老

無論個樣生得幾靚都好，成年女人嘅顏值都會隨住年齡增值而跌Watt，點樣先可以掩飾到歲月喺面上留下嘅痕迹？嚟自韓國嘅超人氣網紅兼模特兒千世羅，似乎冇呢方面嘅煩惱，即使已經三字頭，望落依然青春動人，仲好鬼Sexy添！

模界寵兒

樣靚身材正嘅女人特別有觀眾緣，做模特兒又得，做網紅亦得，但美貌係會因為歲月嘅流逝而失守，要懂得保養，先可以減慢走樣嘅速度。喺韓國首爾出生嘅千世羅，唔知係咪得天獨厚嘅關係，即使年齡將近熟女臨界點，但睇落似個廿幾歲嘅女仔，真係羨煞旁人。事實上，喺1987年出生嘅千世羅，一啲都唔介意大家知道佢嘅真實年齡，要知道韓國有唔少模特兒或網紅都會竄改出生日期，令自己做到永遠25歲，但佢從未試過咁做，以行動話畀大家知，就算三字出頭，仍然可以做到樣靚身材正！冇錯，喺2012年出道嘅千世羅，早就憑住玲瓏浮凸嘅身材，成為模特兒界嘅寵兒，時隔多年，佢嘅狀態一啲都有跌Watt，頻頻以比堅尼、低胸貼身衫等性感造型亮相，令一對吸睛雙峰變得更加激凸，所以人氣有增無減，更令佢有機會踩過界做網紅。

愈撈愈掂

講到喺網上發展，千世羅坦言起初只係想搵個平台同粉絲溝通，分享吓美容同保健心得，但隨住社交帳號嘅粉絲人數不斷上升，唔少公司開始搵佢合作，當中涉及美容、化妝同運動品牌，結果喺無心插柳嘅情況下，變咗韓國嘅人氣網紅。話時話千世羅嘅樣貌同身材之所以Keep住靚，除咗因為生活規律、飲食均衡同勤做運動外，仲同心態保持樂觀有關。早前佢就喺IG分享自己嘅經驗：原來初出道時，工作好忙，最高峰試過一日跑三場，上晝為雜誌影寫真，下晝出席賽車活動，夜晚仲要喺電玩展登場，有時忙到搞亂自己嘅身份；但有時又會因為有一段時間冇工作，要為事業而擔憂，嗰種壓力實在非外人能理解。不過，隨住社會經驗增加，佢慢慢發現有唔少事非自己所能控制，惟有以樂觀心態面對。由於擁有青春不老嘅身心狀態，家陣千世羅愈撈愈掂，車模、Showgirl、廣告模特兒等工作更加接個不停。