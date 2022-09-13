江嘉敏毒癮發作慘遭「侵犯」　自爆當陳展鵬係半個老竇

江嘉敏於無綫劇《黯夜守護者》中，有一場毒癮發作戲，她透露為了拍攝該場口，參考了友人親身經歷：「劇組話吸食咗毒品會好似飲醉酒咁頭痛、胡言亂語、發冷發熱。所以我就參考咗身邊朋友飲醉酒啲得意嘢嚟用。」嘉敏指拍檔陳敏之及陳展鵬在該場戲亦給予不少意見：「佢哋有幫我Tune，睇吓會唔會浮誇咗、有啲咩位要收。」該劇監製補充，展鵬在與江嘉敏的互動戲中提出不少意見：「佢覺得依家同小朋友或年輕人相處再唔係由上而下，要好似朋友咁窒嚟窒去，佢哋好多場口都有事先夾過。」嘉敏亦直指當正展鵬半個爸爸：「我鏡頭前後都係咁嗌佢。」

嘉敏續指劇組感情十分要好，原因與拍攝主鏡是火鍋店有關：「敏之同東閔會成日帶啲好靚嘅醬、牛肉同豬肉返嚟，我哋無論拍緊嘢、定係放緊飯都係打緊邊爐，所以好快就熟咗。佢哋另外又會帶好多零食返嚟分享，講吓邊啲好食邊啲唔好食。去到啲輕鬆戲，我哋又會一齊Jam吓，因為套劇唔係想一味認真查案，所以我哋會做功課落番啲笑料落去。」

另於劇中飾演「艇仔」的施焯日（Arthur），由於太過「衰仔格」，故獲不少網民讚入型入格，對於今次破格演壞人，Arthur坦言難度很高：「因為我完全唔知點樣做壞人，所以我就買咗本書《反派的力量》仔細研究。」他又坦言拍攝侵犯嘉敏戲時大感尷尬：「突然之間有身體接觸係好尷尬嘅，但好在嘉敏佢唔係好尷尬，反而幫到我容易入戲，佢女仔都冇避忌，我更加唔需要。」