床技要惡補　實戰先學到

師傅教落做人千祈唔好講多過做，學習完知識就要作出實踐。喺日本AV界就好多學習與實戰為題材嘅作品，當中由女優扮演嘅家庭教師對住小鮮肉，大家都心癢癢，好快就由談性說性，演變到上床實際過招，透過實戰了解床技嘅奧妙。

床上尋自信

喺Ideapocket出品嘅《美人家庭教師接吻個人授課》中，明里紬呢位家庭教師教導一位小鮮肉泰祥，其實泰祥都幾聰明又勤力，之不過為人相當自卑，為咗幫助佢提升自信心，明里紬決定用一種特別方法，首先由接吻開始，教導泰祥舌尖要放軟，令到泰祥覺得開心又過癮，相當用心練習。之後，明里紬就教泰祥各種床上技巧，而泰祥為咗追求快感而出力練習，令彼此都感到快慰，自此泰祥嘅自信心愈來愈強，亦令明里紬身心都得到極大滿足！

專嗒小鮮肉

由M's Video Group推出嘅《你想和老師練習接吻嗎？》入面，根尾朱里飾演家庭教師，雖然佢外表斯文，但係內裏淫蕩，一心想嗒小鮮肉。當佢見到四眼仔男生身形健碩，立即色心起，將身體貼近，再撩對方一齊研究接吻係咪會瞬間撻着火花，小鮮肉未及反應，朱里已經施展舌技，一雙玉手更游走對方身上嘅敏感地帶，好快就搞到對方貼貼服服，任由佢擺布。經歷一次激戰之後，朱里需索更大，一於同小鮮肉多多「補習」。

簡評

做人活到老學到老，本仙雖然一把年紀亦好勤力學習新知識，並且努力地學以致用，而今次為大家介紹嘅家庭教師系列，當中就以學習同實戰過程作出充分描寫喇！當中本仙最鍾意明里紬主演嘅《美人家庭教師接吻個人授課》，紬妹樣靚身材正，加上佢口技了得，單係睇佢提供口舌服務已經值回票價。