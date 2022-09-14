【是日通勝】

農曆八月十九

壬寅年 己酉月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、針灸、掃舍

忌：結網、出行、出財

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：16、23、29、34

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：工作多甩漏，宜檢查清楚細節，防意外發生。

金牛座：財運稍遜，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

雙子座：運勢墊底，感情發展陷膠着狀態，停滯不前。

巨蟹座：缺乏交流容易引起誤會，不妨抽空陪伴家人。

獅子座：幸運指數排第一，渾身正能量，謀事易成功。

處女座：倒霉時宜放慢前進步伐，避免參與重大決策。

天秤座：易在職場上碰到麻煩，做任何事要量力而為。

天蠍座：運勢不過不失，佩戴黑曜石，有助趨吉避凶。

人馬座：有冒險心態，謹記理財需審慎，勿鋌而走險。

山羊座：投資方面可進取一點，但要多留意市場消息。

水瓶座：事業發展如魚得水，宜再接再厲，不要自滿。

雙魚座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 社交旺

（跌）鼠 人緣差

鼠：是日沖煞，人際關係受衝擊，易惹爭執。

牛：有緣人尚未出現，單身者需要耐心等待。

虎：幹勁十足，能夠在職場上找到新機遇。

兔：情緒不穩，謀事要冷靜，不可意氣用事。

龍：愈忙愈起勁，工作遇到困難也應付自如。

蛇：偏財旺，嘗到甜頭要知足，忌貪得無厭。

馬：瑣事纏身，總覺時間不夠用，精神緊繃。

羊：人緣好，宜多參加社交活動或出外走走。

猴：吸收力強，多看專業書籍，利事業發展。

雞：財運差，做生意者要小心，開單有阻力。

狗：精打細算，宜逛街購物，易買到心頭好。

豬：從低潮期走出來，事業發展可打破僵局。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

鼠：生命力強 機靈聰敏

老鼠雖然給人陰暗及破壞力強的印象，但自古以來，中國人對老鼠尊敬崇拜，源自老鼠的生殖力及覓食能力，對重視開枝散葉的中國傳統觀念來說，實在具備吉祥的徵兆。

老鼠得以在十二生肖中排行第一，除了因為牠在賽跑比賽中得到冠軍，原來也流傳着一個鼠咬天開的故事。傳說上古時代，天地混沌，天和地連接一起，既無太陽也無月亮，此時一隻老鼠因為好奇天地混沌以外的世界，於是用牙齒咬開一條裂縫，天地從此分開，並且衍生了日月星辰，老鼠開天闢地，發展萬物，有「功同盤古」的地位。

除了「鼠咬天開」，「老鼠嫁女」的故事也廣泛流傳。傳說貓和老鼠本為朋友，玉帝以先到先得的方式徵召十二生肖，但老鼠為了得到排名沒有叫醒貓，令貓錯失參選的機會，貓自此對老鼠恨之入骨，老鼠為化解仇怨，把自己最漂亮的女兒嫁給貓。另一個版本是老鼠為了不讓最心愛的女兒在陰暗地下生活，於是為女兒尋覓地面上的強者作為夫婿，最終選擇了自己最怕的貓。不過，故事的結局，是貓在結婚當日把剛下花轎的老鼠愛女一口吃掉，自此貓鼠成為世仇，這個傳說也解釋了為何貓鼠是天敵。