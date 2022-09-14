菁析九型人︱陳百祥爆港姐秘聞　教雷莊𠒇點樣揮低何依婷

近年愈來愈流行九型人格，將人的性格分為9大類，透過九型人格有助了解自己的優缺、行為及心理等，《繽FUN星網》全新節目康活健全效逆齡三合一呈獻「菁析九型人」–港姐篇，由對這方面素有究研的陳芷菁擔任主持。芷菁今次首度參與東網節目，身為1994年港姐的她以大師姐身份，訪問3位跟她相交多年的港姐司儀好友，在節目中暢談港姐經，而第一擊就是主持港姐大賽經驗豐富的殿堂級司儀陳百祥（阿叻），芷菁將會揭開對方的九型人格面紗。

講到九型人格，芷菁透露之前在機緣巧合下結識了一位九型人格大師，最初她只是想了解這方面理論及訪問對方，經了解後發現對職業培訓、待人接物等都大有裨益，並成為大師的徒弟，對這方面作更深入研究及實習。

芷菁談到跟阿叻的淵緣，她表示自己參賽那年正是由阿叻擔任司儀，二人其後在多個大型節目中合作，她大讚阿叻為人誠懇且勤力，是一位令人尊敬的前輩，而阿叻稱讚芷菁給人端莊及學識淵博的感覺，是一位純正司儀。

阿叻出名轉數快，芷菁問對方佳麗們應如何面對司儀們刁鑽的提問時，阿叻即自責對2017年港姐亞軍何依婷有欠公道：「嗰年港姐比賽要一班佳麗喺咁多個司儀中揀師傅，姓雷（雷莊𠒇）就揀咗我，何依婷揀咗DoDo（鄭裕玲），其實嗰年各方面嚟講，九成九係何依婷贏，但姓雷揀咗我做師傅，我又唔畀得佢輸，我真係教佢揮低咗何依婷，咁對何依婷好唔公道，因為姓雷呢位靚女冇再喺電視圈發展，反而何依婷一路發展緊，如果佢係第一名佢行嘅路短好多。」

此外，阿叻又自爆司儀身價，他稱：「我係以司儀嘅身價出糧，我有做慈善騷同其他騷，港姐騷係5倍所有我做嘅其他騷，我淨係簽一個騷，原則上呢個騷都夠養我一年嘅普通使用。」

訪問前芷菁替阿叻做一個九型人格的測驗，芷菁分析出對方屬於第六型人格，她表示 :「阿叻係6號忠誠型，對感情好忠誠，但係側向5號理智型，意思係佢做決定時會做足資料蒐集，即係當佢認叻嘅時候，其實佢事前係有究研過，例如佢好叻賽馬，其實佢每朝凌晨5點就去睇晨操，係一個有做資料蒐集嘅人，而6同3係同一軸，3號係Achiever，所以佢係一個一係唔做，做嘅話就一定要成功嘅人。」芷菁指了解了對方的九型人格後，就會明白阿叻認叻背後是有備而來，所以絕對值得認叻。

港姐要美貌與智慧兼備，東網靚女主播仙迪首度在《繽FUN星網》節目中上鏡，並為大家解構逆齡美肌的秘密。