「北河同行」精神　傳承效應　派出深水埗

持續疫情下不少人的生計受到影響，有賴不少有心人及機構支持，「北河同行」創辦人深水埗明哥與他的義工團隊，派發飯盒數量已由疫情剛開始的每星期約1,000個增至現時約2,000個。

【特約報道】社企「北河同行」創辦人深水埗明哥（陳灼明）與他的義工團隊，每天風雨不改將熱騰騰的義贈飯盒送到露宿者、獨居長者和草根階層手中，多年來獲得不少有心人及機構支持。近年其義工團隊更積極拓展，透過增設流動派飯車及扶植其他地區的慈善飯堂，把免費派飯服務伸延至深水埗以外的地區，將「北河同行」精神傳承開去。

疫情期間派飯倍增

明哥自2008年開始在深水埗推行「飯票」計劃，向基層市民派發免費飯盒，並於5年前成立社企「北河同行」及「北河（明哥）慈善基金」，有賴社會熱心人士的協助，他們才可派出更多「飯票」，讓更多有需要人士受惠。明哥指出：「在疫情剛開始時，每星期派約1,000個飯盒，現在我們每星期派飯盒的數量已達2,000個之多，足足一個Double。反映在持續疫情下，不少人的生計受到影響，連穿西裝、拿着手提包的營業員也不例外。他們冇工開、冇收入，剩番啲錢只夠交租，連食飯都成問題，惟有排隊攞飯。」

明哥補充：「我還收到多區義工反映，多了失業人士因交不起租而露宿街頭。經過一輪統籌，我們於去年8、9月開始安排一輛送飯車，分別到大角咀、油麻地、佐敦、尖沙咀、長沙灣及觀塘碼頭，將保持着溫度的飯和餸，即場入盒和分發給有需要人士。」

扶植各區慈善飯堂

近年社會上需要幫助及關懷的人愈來愈多，明哥坦言只靠他們團隊的力量是遠遠不夠。「我想藉着合作和支援的方式，扶植其他地區小店，向他們分享經驗，包括如何收集飯票、物色受助人、招募義工及派飯流程等，將我們的運作模式推廣開去，鼓勵及帶動更多人參與，希望香港更多地區都有像『北河同行』的社區飯堂，關懷更多有需要的人。」

目前明哥的核心義工團隊約有60人，傅偉光（Hello哥）便是其中之一。平時一星期最少有4天會在深水埗幫手派飯，另還會用其他時間幫手管理義工及對外活動聯絡的工作。近年增設的流動飯車及扶植其他地區的慈善飯堂，Hello哥都有份幫手策劃安排。他表示：「我們正與土瓜灣、油麻地及屯門三區的小店合作，嚟緊會繼續開發更多地區小店，希望每區都有飯盒派發，尤其是一些比較貧窮、需要多一點支援的區份，幫助更多獨居長者及有需要的基層。」

「北河同行」與7-Eleven聯乘派福袋

7-Eleven自2017年開始支援「北河同行」，每年捐贈善款及贈送物資予北河，並定期有7-Eleven的義工參與「北河同行」的義工服務，包括預備飯盒、包裝福袋、派飯及派發福袋予基層人士。