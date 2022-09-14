焦媛黃淑儀音樂劇獲好評　望安排重演

由焦媛、黃淑儀（Gigi）携手合作之音樂劇《伴我同行》早前公演完畢，黃淑儀為了今次演出，特別從溫哥華回港，除受隔離之苦，又要花精神排練，幸該音樂劇好評如潮，令她的心機沒有白費，問到今次演出成功之感想？她幽默地表示：「做了這麼多準備工夫，演了4場，剛剛上手，就話做完，我覺得唔抵囉！」黃淑儀直言由收到劇本一刻，知道對手是焦媛後，即大有信心，但她的老公徐景清醫生卻作出「提醒」：「老婆，你有讀寫障礙的，如果要演出，你必需要把全個劇本，一句一句重新寫一次才入得腦。」之後，黃淑儀把全部對白抄寫一次，並確定這是一個好劇本，她已覺成功了一半。

至於該劇另一女主角焦媛，對於今次跟前輩黃淑儀合作，則表示：「見到Gigi姐之後，我緊記『戲為對手而演』這句話，因為對手同我嘅默契好重要，唔能夠只要自己舒服，亦都要令對手舒服，舞台劇係一班人合作先能完成，大家一定要互相合作。佢戲劇根底非常好，完全消化對白，知道點解要講呢啲台詞，佢唔係死記，但又記得好實，好入心，佢好厲害，She is very good。」

因為合作愉快，加上黃淑儀會在香港逗留半年，該劇監製高志森決定迅速申請新演期，希望在對方返加之前，能安排到重演，令這個獲得佳評之音樂劇，能讓觀眾盡快再睹。