望見放寬的旅遊政策心郁郁想去日本？不如先去以下呢兩個巧妙呈現日本佐賀縣或兵庫縣景點的商場熱熱身啦，不但有得玩，而且仲有日本手信可以帶回家！

「佐賀縣」7大熱門旅遊景點

第一站先來到由PopWalk 聯乘日本佐賀縣觀光連盟，首次推出的《PopWalk小出走‧日漫遊佐賀へようこそ》，活動由即日至10月31日於Ocean PopWalk 海天晉滙及PopWalk天晉滙1、2及3期商場分別打造為佐賀縣觀光連盟推介的7大熱門旅遊景點，包括逾4米高仿佐賀國際熱氣球節的人氣八爪魚熱氣球、佐賀熱氣球主題場景、嬉野Tea Cycling休憩區、佐賀熱氣球博物館展覽區、九州唯一忍者主題樂園《佐賀元祖忍者村肥前夢街道》打卡點、仿川上峡觀光船 よどひめ号，以及《有田陶瓷主題公園》的西洋棋盤裝置，讓大家打卡打到手軟。同場還有星期六限定的嬉野《PopWalk Tea Cycling「茶輪」加油站》及於指定周末舉辦的Music Busking。另有逢星期六、日及公眾假期限定的《佐賀忍術大挑戰》以及可供換領的佐賀直送迷你熱氣球 DIY手作包、佐賀菓園直送日本新鮮生果及《PopWalk小出走‧日漫遊佐賀へようこそ》限量版禮品，實行玩完再把紀念品帶回家。

「兵庫縣」五大必遊景點

下一站我們來到由上水廣場首次聯乘兵庫縣香港事務所，於即日至10月31日舉辦的《上水廣場•兵庫県に行きましょう Let's go》，坐上戀戀《JR西日本限定觀光列車》，神遊日本兵庫縣五大必遊景點，包括城崎溫泉、淡路島《恋人の聖地》、北野天滿神社•戀鯉守護的天空之社、阪神甲子園球場及播磨白熊冰人氣刨冰店。場內更有逢星期六、日及公眾假期限定的《日本野球選手大挑戰》體感遊戲和《兵庫県の園遊祭》8大日本祭典遊戲，以及於指定日子提供的《日本藍染工作坊》或《日本語會話教室》可以參加，另有《城崎溫泉限定店》讓大家購買日本直送限定手信，最後仲有一系列和風限量禮品可以換領，如日系小熊隔溫立體玻璃杯、日系彩繪PVC長遮、日本風超輕UV遮及和式電風扇等，活動內容超級豐富。